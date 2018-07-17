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Kedicikler poligonda silah eğitimi almış

Adnan Oktar'ın çift tabancalı kediciklerine Kandilli'deki operasyonda polise ateş açan Mert Sucu tarafından poligonda silah eğitimi verildiği ortaya çıktı. İddialara göre, silah taşıması kararına varılan kediciklere önce bir silah veriliyor, ardından güven kazananlar ikinci silahı taşımaya başlıyor. Silahlar, kurulan şirketler adına ruhsatlı olarak alınıyor
17 Temmuz 2018 17:08
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Kedicikler poligonda silah eğitimi almış

Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonun ardından soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Düzenlenen baskınlarda 77 silah, 23 tüfek ve bir çok fişek ele geçirilirken Adnan Oktar'ın bir çok kediciğinin çift silah taşıdığı ortaya çıkmıştı.

KEDİCİKLER POLİGONDA

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, çift tabanca taşıyan kediciklerin silahı kullanıp kullanmadığı merak konusu olmuştu.

İddialara göre kediciklere silah kullanma ve ateş etme eğitimi veriliyor. Kediciklerin silah eğitim sorumlusunun Kandilli'deki villaya yapılan baskında polise ateş açan Mert Sucu olduğu öğrenildi.

Polis tarafından etkisiz hale getirilerek yakalanan Oktar'ın müridi Mert Sucu'nun kedicikleri poligonlara götürüp ateş talimi yaptırdığı ortaya çıktı.

GÜVEN KAZANINCA İKİNCİ SİLAH

İddialara göre silah eğitimi verilen kediciklere önce sorumluları tarafından bir silah veriliyor.

Örgüt içinde güven kazanan tek tabancalı kedicik daha sonra ikinci silahı taşımaya başlıyor. Örgüt içinde kaçmayı düşünen diğer kızlar üzerinde korku ve caydırılık etkisi yaratmak için güven kazanan kediciklere çift tabanca verildiği belirtildi.
Habertürk
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