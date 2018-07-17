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Altında EFT'yi başlatan ilk banka Vakıf Katılım oldu
Katılım bankaları arasında 'Kişiden Kişiye Altın Transferi Sistemi'ne ilk geçiş yapan banka Vakıf Katılım oldu. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Dünyada ve Türkiye'de bir ilk olan Altın Transfer Sistemi ile altını EFT hızında transfer etmek mümkün. Müşterilerimize hem güvenli hem de hızlı altın transfer hizmeti sunuyoruz" diye konuştu
Vakıf Katılım'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, katılım bankaları arasında Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi'ne geçiş yapan ilk kurum oldu. İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), tarafından yazılımı ve geliştirmesi yapılan sistem ile altın, hesaplar arasında transfer edilebilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Müdürü İkram Göktaş, şunları söyledi:
"Bu sistemle bankalardaki altın depo hesapları mobilite kazandı, bu sayede altın bir nakit ödeme aracı özelliğine kavuşmuş oldu. Borsa İstanbul Kıymetli Maden ve Taşlar Piyasası'nda ilk piyasa yapıcı kamu bankası olan Vakıf Katılım, sistemin hayata geçtiği ilk gün Takasbank Altın Transfer Sistemi'ne kendi bankacılık sistemini entegre edip, tamamen elektronik ortamda otomatize bir şekilde bankalar arasında kişiden kişiye gram altın gönderme ve alma işlemlerine başladı. Bu sistem ile altın gelen-giden transfer işlemleri müşteri talimatı ile anlık olarak gerçekleştiriliyor."
'SİSTEM DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE BİR İLK'
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