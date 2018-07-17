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Dünya Emoji Günü'nü kutlamak için 70 yeni emoji
Apple, Dünya Emoji Günü'nü kutlamak için 70 adet yeni emojiyi tanıttı. Yeni eklenenler arasında nazar boncuğu, tavus kuşu, farklı saç modelleri ve engelli bireyler için özel emojiler bulunuyor
Apple bu sene içerisinde yayına alacağı 70 yeni emojiyi bugün yani Dünya Emoji Günü'nde tanıttı. Yeni emojiler arasında süper kahramanlar, nazar boncuğu, engelli bireyler için özel emojiler ve farklı saç şekilleri yer alıyor.
Unicode 11.0'daki onaylanmış karakterlere dayanarak hazırlanan yeni emoji tasarımları arasında pek çok seçenek bulunuyor.
Yeni emojilerde Asya kültürüne has bazı semboller de kullanılmış. Örneğin bizim oldukça aşina olduğumuz Nazar boncuğu gibi.
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