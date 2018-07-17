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Kılıçdaroğlu yanlış gazeteyi söylemiş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmayla ilgili partiden düzeltme açıklaması yapıldı.
17 Temmuz 2018 17:27
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Kılıçdaroğlu yanlış gazeteyi söylemiş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmayla ilgili partiden düzeltme açıklaması yapıldı. Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Eren Erdem'in çalıştığı gazeteden bahsederken 'Karşı gazetesi' yerine sehven 'KARAR Gazetesi' dediği belirtildi.

CHP TBMM Grup Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklaam şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü (17.07.2018) Grup konuşmasında önceki dönem İstanbul Milletvekilimiz Sayın Eren Erdem'in çalıştığı gazeteyi sehven "Karar Gazetesi" olarak açıklamıştır. Sayın Eren Erdem "Karşı Gazetesi"nde görev yapmıştır.

Yanlışlık dolayısıyla Karar Gazetesi ve çalışanlarına üzüntülerimizi bildiririz.

Saygılarımızla"

Kılıçdaroğlu, tutuklanan eski milletvekili Eren Erdem'i savunmak için bugünkü TBMM Grup toplantısında şu açıklamayı yapmıştı:

"Eren Erdem 29 Haziran'da tutuklandı. Eren Erdem niye kaçsın? Suçsuz bir insan kaçar mı? Dokunulmazlığı kalkıyor, duruşması eylül ayında, kaçabilir gerekçesiyle tutukluyorlar. Eren Erdem'in yazdığı kitapların tamamı FETÖ terör örgütünün ne kadar tehlikeli olduğu anlatmaktadır. 9 kitabı var. Gerekçe gizli tanık. Karar gazetesinin sahibi Eren Erdem'e 'Bana Turgay Oğur vasıtasıyla ulaştılar. Vergi borçlarımı kapatacaklar, senin hakkında bazı suçlamalar olacak' diye. Ben yargının içinde bulunduğu perişan hali size sunuyorum."
Memurlar.Net
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