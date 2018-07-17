FETÖ şüphelisi astsubay gözaltına alındı

MEMURLAR, 3 YIL DAHA İHRAÇ EDİLEBİLECEK AMA BU KEZ SAVUNMA ALINACAK TBMM'ye sevk edilen 23 maddelik kanun teklifine göre, kamu kurumları 3 yıl daha ihraç edebilecek ama ihraç edilmeden önce savunma alınacak