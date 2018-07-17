1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kapıkule'de yolcu girişinde rekor kırıldı

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelen 37 bin 138 yolcu, tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti
17 Temmuz 2018 17:41
Yazdır
Kapıkule'de yolcu girişinde rekor kırıldı

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan dün Türkiye'ye gelen 37 bin 138 yolcu, tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti.

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelen yolcu sayısı dün, tüm zamanların rekor düzeyine ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'dan yurda giriş için Kapıkule'yi kullananlar yoğun araç trafiğine neden oldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin takviyeli ve yoğun çalışmaları sonucunda, yolcu giriş işlemleri sıkıntısız tamamlandı. 24 saat içinde gümrük kapısından 37 bin 138 kişi geçiş yaptı ve bir rekora imza atıldı.

İki yıl önce 24 saat içinde Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan geçen yolcu sayısı 10 Temmuz 2016 tarihinde en yüksek düzeye ulaşmış, 36 bin 965 kişi olarak tespit edilen yolcu giriş sayısı o dönem rekor olarak kaydedilmişti.

Dünkü yolcu girişi bu rekoru egale etmiş oldu. Geçişlerin yoğun olmasında Avrupa'da okulların tatil olması etkili oldu.

Salih Baran
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 295 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta kurutmalık kayısı hasadı başladı
17 Temmuz 2018 18:19		 Çatıya çıkan inek vinçle indirildi
17 Temmuz 2018 17:55
Anahtarı evde unutan anne çocuğunu çatıdan iple sarkıttı
17 Temmuz 2018 17:51		 Kayıp kedi aracın kaportasında 40 km gitmiş
17 Temmuz 2018 17:37
Dünya Emoji Günü'nü kutlamak için 70 yeni emoji
17 Temmuz 2018 17:26		 Emniyetin 'hassas burunları' eğitimde
17 Temmuz 2018 16:14
İkinci millet bahçesi Nakkaştepe'ye
17 Temmuz 2018 15:54		 Kandilli'den kritik uyarı
17 Temmuz 2018 15:40
2 milyonu aşkın kadına tarım eğitimi verildi
17 Temmuz 2018 15:12		 İzmit Körfezi'nde yeni türler keşfedilecek
17 Temmuz 2018 15:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli, Torba yasaya ekleniyor... 25 gün askerlik yapılacak
OHAL Komisyonu kararıyla göreve geri dönüşte iki yeni düzenleme
Belediye Müfettişleri neden düşük ücret alıyor?
TRT'de büyük değişim başladı
Sözleşmeli öğretmenlerin okulları tanıması için 4 gün yeterli mi?
2 yıl süren OHAL'in bilançosu
1 yıl içinde kapatılması öngörülen DPB'ye 3 yılılk görevler
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı belli oldu
YÖK Başkanı'ndan yeni YÖKDİL sınavı açıklaması
Milli Eğitim'de ilk Bakan yardımcısı belli oldu iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kırkpınar yağlı güreşleri 2
öğrenci tribünü 1
Feth-i kabir 1
marco polo 4
levent özçelik 1
Omnia fui,nihil expedit 1
Fransa 3
eeh yeter be 2
şükretmek 3
dikkat çekmek 3
SON İLANLAR
Sarıoğlan Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Ayvalık Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Avukat Alım İlanı
Aydın Karacasu Mes. Tek. Ana. Lis 1 İşçi Alım İlanı
Aydın İş Kurumu Müdürlüğü 4 İşçi Alacak
Didim Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı 35 İşçi Alacak
Aydın Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam