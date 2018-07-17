Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 3 sanıktan ikisi 6 yıl 3 ay, diğeri ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuksuz sanıklar Mehmet Uzun, Remziye İrsin ve Kısmet Uslukılıç ile avukatları katıldı.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını, bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığını ve örgüte yakın derneklere üye olduklarını belirtti, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklardan Uzun ve İrsin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Uslukılıç'a ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Volkan Kaşik