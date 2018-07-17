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Anahtarı evde unutan anne çocuğunu çatıdan iple sarkıttı
Şanlıurfa'da, anahtarını evde unutan kadın, beline ip bağladığı küçük çocuğunu çatıdan balkona sarkıtarak, eve soktuktan sonra kapıyı açtırdı. Çevredekiler onları büyük bir korkuyla izledi
Olay, Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.
Apartmanın 5'inci katında oturan, ismi öğrenilemeyen kadın, evde unuttuğu anahtarını almak için tehlike bir yöntem kullandı.
5- 6 yaşlarındaki çocuğunun beline ip bağlayan kadın, çatıdan balkona sarkıttı.
Bu sırada korku yaşayan ve çığlıkları duyulan küçük çocuk, balkona inmeyi başarıp, eve girdikten sonra annesine kapıyı açtı.
Komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, çocuğunun hayatını tehlikeye
sokan kadına tepki gösterdi.
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