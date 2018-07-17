YÖK, görevde yükselme sınavını yeniden açacak

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını görüştüğünü söyledi.

Kahveci, YÖK Başkanı'nın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını iptal olarak değil, erteleme olarak değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

İşte Kahveci'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama

1-)YÖK tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir duyuru iptal edilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı ile ilgili olarak YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştüm.

2-) Söz konusu iptal ile çalışanların mağdur olduğunu ve bu konu ile ilgili yeniden değerlendirme yapılması gerektiğini ve çalışanların beklentilerini Sayın Başkana ilettim.

3-) YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'ta değişen mevzuatlara dikkat çekerek hukuki bir problem yaşanmaması için böyle bir karar aldıklarını belirtti. Bu durumun bir iptalden öteye erteleme olarak değerlendirilmesini gerektiğini ve önümdeki aylarda sınavın yapılacağını ifade etti.

4-) Sınavı bekleyen Üniversite çalışanları merak etmesinler bu konu daima gündemimizde olacak ve çalışanların mağduriyetleri giderilene kadarda süreci yakından takip edeceğim.