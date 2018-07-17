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Kahramanmaraş'ta kurutmalık kayısı hasadı başladı

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kurutmalık kayısı hasadına başlandı
17 Temmuz 2018 18:19
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Kahramanmaraş'ta kurutmalık kayısı hasadı başladı

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kurutmalık kayısı hasadı başladı.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, ilçeye bağlı Büyükyapalak Mahallesi'ndeki "Hasat Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, devletin çiftçilere ciddi destekler sağladığını söyledi.

Elazığlı olduğunu ve küçük yaşlardan itibaren kayısının her şeyini bildiğini dile getiren Akkoyun, kayısı üreticilerinin emeklerinin zayi olmamasını diledi.

Tuncay Akkoyun, kayısı yetiştiricilerinin büyük gayret gösterdiğine şahit olduğunu ifade ederek, "Herkese bol, bereketli hasatlar diliyorum. Festival konusunda yapılacak çalışmaya her zaman destek vereceğimizin bilinmesini isterim." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mustafa Bozkurt ise Türkiye'de yıllık 950 bin ton civarında kayısı üretildiğini, bunun yaklaşık yüzde 90'ının kurutularak değerlendirildiğini söyledi.

Malatya, Elazığ ve Elbistan ilçesindeki kuru kayısı üretimine dikkati çeken Bozkurt, "Elbistan ilçemizde 1 milyon 109 bin kayısı ağacımız var. Bunun 5 bini meyve yapmadı ama diğerlerinden ekonomik manada ürün elde ediyoruz. Elbistan'da yıllık yaklaşık 40 bin ton yaş kayısı üretiyoruz. Bunlardan yaklaşık 10 bin ton da kuru kayısı elde ediyoruz. Kurutmalık kayısı yetiştiriciliğinde Türkiye'de 3'üncü sırada olan Elbistan Ovası'nda kurutmalık kayısı hasadına başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut da ilçelerinin tahıl deposu olduğunu, aynı zamanda da kurutmalık kayısıda Türkiye 3'üncüsü olduklarını belirtti.

Elbistan Ovası'nda 100 bin dekar arazide kayısı üretimi yapıldığını dile getiren Bulut, işçi sıkıntısı yaşadıklarını ancak teknolojinin gelişmesiyle bu sıkıntının da önüne geçilebileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından hasat edilen kayısıların bulunduğu stantlar ziyaret edildi ve kayısı bahçeleri gezildi.
Anadolu Ajansı
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