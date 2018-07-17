Eski büyükelçi Balık, FETÖ davasından adli kontrolle tahliye edildi

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Balık ve avukatları katıldı.

Gürcan Balık, duruşmada savunmasını mahkemeye yazılı olarak sundu. Savunmasında suçlamaları reddeden Balık, uzun süredir tutuklu olduğunu ifade ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mustafa Demirbüken, eski Dışişleri Bakanlığı personeli Yavuz Selim Çankal ile arkadaş olduklarını, darbe girişiminden sonra Çankal'ın yurt dışından dönmesinin istendiğini ancak dönmediğini anlattı.

Demirbüken, "Çankal'la bir sohbet esnasında sanığın bahsi geçmiş, Çankal, sanığın FETÖ'nün kolejinden mezun olduğunu, bakanlıkta görev yaparken de bağlantısı olduğunu bildiğini ifade etmiştir. Bunun haricinde sanıkla ilgili bilgim ve görgüm yoktur." dedi.

Gürcan Balık'ın avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, üzerine atılı eylem nedeniyle delillerin önemli ölçüde toplanmış olmasını ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, Balık'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Adli kontrol kapsamında Gürcan Balık'a yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza verme şartı getirildi.

Mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından sanıkla ilgili varsa dijital materyal bulunup bulunmadığının sorulmasına ve başka soruşturmada ifadesi alınan Samet Koç'un tanık olarak dinlenmesine karar vererek davayı erteledi.

Balık'ın, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.