Bedelli askerlikte 25 değil 28 günlük askeri eğitim olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını belirterek, bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı ve 15 bin lira bedel öngörüldüğünü açıkladı.

Turan, TBMM Basın Kapısı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün, terörle mücadelede büyük imkan sağlayan kanun teklifiyle bilgi verdiğini anımsattı.



Söz konusu teklifi dün muhalefete vererek, uzlaşı ortamında bunu çıkarma talebini ilettiklerini, ancak akşam haberlerinde bir garabetle karşılaştıklarını belirten Turan, şöyle konuştu:

"Daha kanun teklifini almayan, içeriğini bilmeyen, okumayan CHP yetkililerinin bu teklife çok sert muhalefet ettiğini, eleştirdiğini gördük. Muhalefet iktidarın yaptığı her şeye 'hayır' demek değildir, muhalefet 81 milyonu ilgilendiren konularda beraber aynı heyecanı duymaktır. Daha bilmeden bu konuya ilişkin aleyhte konuşmayı doğru bulmuyoruz."

"CHP, 'OHAL'İN KALICI HALE GELMESİ' GİBİ YORUMLADI"

Bülent Turan, terörle mücadele için verilen 28 maddelik teklifin CHP tarafından, "OHAL'in kalıcı hale gelmesi, devamı gibi" yorumlandığını söyledi.

Bunun çok haksız ve yersiz yaklaşım olacağını vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"OHAL kaldırılıyor, bunda bir beis yok, farklı düşünme yok. Ancak Türkiye'mizde sanki PKK, DHKP-C, FETÖ terör örgütü, çevremizde ateş çemberi yok gibi davranmak akla ziyan bir yaklaşım olur. Terör yaklaşımlarında özellikle güvenlik güçlerimizin, yargımızın daha rahat terörle mücadele etmesi için adım atmamız gerekiyor. Teklifi OHAL'in devamı gibi yorumlamak insafsızlıktır. Sormak lazım? CHP'ye göre, hangi madde OHAL'in devamı, hukuksuzluğu hakim kılıyor, AB normlarına, uluslararası hukuka, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı? Teklifimizi, bu kriterleri göz önünde bulundurarak hazırladık.

Biz Türkiye'de terör, FETÖ, PKK yokmuş gibi davranamayız. Zaman zaman söylemlerinde, 'terörle mücadelede her zaman iktidarın yanındayız, destek olacağız' diyen CHP, kanun teklifi geldiğinde hep yan çiziyor, ipe un seriyor. CHP'nin bu teklifimizde ipe un sermemesini, daha soğuk akılla ve sakin yaklaşmasını ve konunun ehemmiyetine yakışır şekilde muhalefet sergilemesini teklif ediyoruz."

BEDELLİ ASKERLİK GÜNDEMİ

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, gazetecilerin dün, "Bedelli askerlikle ilgili gündem var mı?" diye sorduğunu anımsattı.

Terörle mücadele teklifinin "kod yasa" yani "tekli yasa" olduğundan dolayı, bu teklifin Adalet Komisyonunda görüşülebileceğini ve bu görüşmelerin dışında bir gündemin olamayacağını, Meclis'in açılacağı Ekim ayında bedelli askerlik konusunun görüşülebileceğini ifade ettiğini belirten Turan, "Ancak bugün bir gelişme oldu. Sağlık Bakanlığımızın sağlık turizmini geliştirmek ve iyileştirmek için ısrarla istediği birkaç madde var. Bunun dışında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yasa dışı bahisle mücadele için ısrarla istediği bir kaç madde var. Birkaç bakanlığımızın daha buna benzer, farklı konularda talepleri var." ifadesini kullandı.



Bülent Turan, bu konulara ilişkin "torba teklifi" Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşeceklerini ifade etti.

Meclisin açılacağı ekim ayında gündeme geleceğini düşündükleri bedelli askerlikle ilgili konuyu da gençlerin beklentileri doğrultusunda bu teklife ekleme kararı aldıklarını dile getiren Turan, bugün birkaç saat içerisinde, söz konusu kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulacağını ve ardından da Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüleceğini bildirdi.

"KOMİSYON AŞAMASI BU HAFTA BİTERSE, GELECEK HAFTA GENEL KURULDA"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Ümit ediyorum, komisyon biran önce toplanacak ve bu görüşmeleri yapacaktır. Teklifin komisyon aşaması bu hafta biterse, gelecek hafta da TBMM Genel Kurulunda görüşmeler nihayete erecektir. Biz şimdiye kadar AK Parti olarak hangi vaadimizi, talebimizi, gündemimizi ihmal ettik ki bunu ihmal edelim. Bunun takvimlenmesiyle ilgili sorunumuz vardı. Bunu diğer kanunlarla birlikte çözme imkanı bulduk." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasında söylediği, "Bedelli bir ihtiyaçtır" söylemini yerine getirmenin, kendileri için şeref ve talimat olduğunun altını çizen Turan, basın mensupları aracılığıyla, gençlere ve bedelli bekleyen tüm vatandaşlara müjdeyi vermek istediğini belirtti.

Bülent Turan, askerliğin Türk toplumunda en hassas ve kıymetli kavramlardan biri olduğunu söyledi.

Askerlik ruhuna yakışan adımı atmanın kendileri için görev olduğuna işaret eden Turan, bu görevi yerine getirdiklerini vurguladı. Turan, "İstiyoruz ki bu, Türkiye'de profesyonel askerliğe geçişin adımı olsun. Zaman içerisinde Türkiye'de artık bedelli konuşan, talep eden insanlar ve yasalar değil, kendi içerisinde yürüyen bir sistem olsun." dedi.

"ÇOK BÜYÜK YIĞILMA VAR"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 5 milyondan fazla insanın bedelliyi beklediğini, askerin yıllık talebinin ise 300 binlerde olduğunu, yani çok büyük yığılma olduğunu bildirdi.

"Bu yığılmayı bu teklifle eritmek istiyoruz. Bundan sonraki dönemlerde ümit ediyorum, ilgililer bir araya gelecektir, ilgili bakanlık bu konuda adımları atacaktır ve profesyonel orduya, askerliği de geçiş için imkan sağlanacaktır." diyen Turan, bedelli askerlik teklifinin gençlere hayırlı olmasını diledi.

Bülent Turan, "yaş sınırı ve ücretin" sorulması üzerine, "25 yaş ve 15 bin TL öngörüsüyle beraber 25 günlük askerlik hizmeti öngörülüyor. Tabii buna ilişkin çalışma ve takdir komisyonundur, Genel Kurulundur." ifadesini kullandı.