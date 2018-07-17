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Memurlar.net 15 Temmuz'da ne yapıyordu?

Bir çok kişi risk alıp da FETÖ'ye karşı mücadele etmezken, üstelik 15 Temmuz sonrasında kahramanlığa soyunurken memurlar.net ne yapıyordu?
17 Temmuz 2018 18:43
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Memurlar.net 15 Temmuz'da ne yapıyordu?

Özellikle 15 Temmuz 2016 sonrasında, daha önce hiç ortada bulunmayan tipler FETÖ'yle mücadelenin bayraktarı gibi ortada dolaşmaya başladı.

Bu da yetmezmiş gibi, beğenmediklerini FETÖ'cü ilan etmeye başladı.

Zaman zaman tetikçi olarak kullandıkları web sitelerinde de, ona buna FETÖ'cü demeye devam ediyorlar.

Memurlar.net'in siyasal duruşu, 15 Temmuz günü ortaya çıkmamıştır.

Şuan kahraman olarak ortada duran tipler daha FETÖ nedir bilmezken, memurlar.net 2010 HSYK seçimleri sonrasında, seçimle gelmeyen bir grubun Devleti ele geçirmeye çalıştığı bilgisine haizdi.

İşte bu nedenle, 7 Şubat 2012'de MİT krizinde Hakan Fidan'ı savundu.

Gezi olaylarında Devlete karşı kalkışma hareketi içine girmenin yanlış olduğunu belirtti. Bu konuda manşetten bir haber yayımladı.

17-25 Aralık 2013'te ise ortaya çıkan tüm verilere rağmen bazı hukukçuların darbe girişiminde olduğunu yazdı ve FETÖ'nün sızdırdığı hiçbir videoyu kullanmadı.

Buradan ilk kez bir bilgiyi verelim. Memurlar.net olarak tüm riski alarak 17-25 sonrasında istihbarat teşkilatımızın sızdırdığı Gülen'in gizli çekilen ses kayıt dosyalarını yayınladık. Bunu yayınlarken, bunun Ceza Kanununa göre, Haberleşmenin Gizliliği suçunu ihlal ettiğini biliyorduk. Nitekim FETÖ başı Gülen'in başvurusu üzerine, o dönemin Savcısına ve daha sonra hakimine defaatle ifade etmemize rağmen iki yargı personeli de, risk almadı ve hapis cezası aldık. Dosyamıza itiraz ettik ama itiraz da reddedildi. Bu hapis cezası daha bu yılın başında Anayasa Mahkemesince bir hak ihlali olarak değerlendirilerek kaldırıldı.

Yine ilk kez başka bir bilgi paylaşalım: 17-25 sonrasında, önemli bir haber kaynağı olmasına rağmen Cihan Haber Ajansı aboneliğimizi sonlandırdık. Genel Müdür yardımcısı düzeyinde aboneliğin devamı talep edilmesine rağmen bu talebi kabul etmedik.

Zaten sonrasında 2014 yılında MİT Tırları olayı yaşandı. MİT Tırları olayında, FETÖ'nün yönlendirmeye çalıştığı hiçbir bilgiye web sitemizde yer vermedik. 2014 yılındaki HSYK seçimlerinde de FETÖ'nün hakim ve savcılarının çevirdikleri toplantılara yer verdik.

En nihayetinde 2016 yılındaki FETÖ darbe girişimi gününe geldik.

FETÖ Darbesi yaşandığı bilgisini saat 22:00 civarlarında aldık. Hemen bütün kadromuzla harekete geçip sabah kadar süren yayınımızı yaptık.

Memurlar.net olarak bütün riski alıp saat 23:30'da, memurlar.net uygulamalarını ilgilendiren 200 bin abonemize FETÖ'nün askerlerinin darbe girişiminde bulunduğunu bildirdik ve saat 23:45'te hem yaptığımız haber hem gönderdiğimiz bildirim hem de sosyal medyada yaptığımız haberlerle tüm halkı Valilikleri ve o an için işgal edilmeye çalışılan Ak Parti binalarını korumaya çağırdık.

Tüm bunları biz daha Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 00:24'te açıklama yapmaz iken yapmıştık.

Hala 15 Temmuz gecesi facebook'ta yaptığımız paylaşımlar nedeniyle paylaşımlarımıza yapılan küfürler facebook sayfamızda durmaktadır.

Şimdilerde bize bile FETÖ'cü demeye çalışanlara sadece şunu söylemek istiyoruz: O çamur bize bulaşmaz.

İdari düzenlemelerde yanlış yapıyorsanız buna yanlış demeye devam edeceğiz.

Teknik aksaklıklara dair haberlerimizi biriktirip bize FETÖ'cü yakıştırması yapmanız sizin sadece çapınızı gösterir.

TV'si, gazetesi olmayan ve Allah'tan başka dayanağı olmayan bir yayın organı sizin çamurlarınıza karşı bize Allah yeter...
Memurlar.Net - Özel

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