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15 Temmuz'a ait yeni ses kaydı çıktı
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yeni bir kayıt ortaya çıktı. Habertürk'ün ulaştığı ses kaydındaki görüşme dönemin Kara Havacılık Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Şahin ile dönemin İzmir 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Murat Dağlı arasında geçiyor.
Şahin, Cumhurbaşkanına Suikast Timini taşıyan helikopter pilotu Dağlı'ya "Komutanım süpersiniz Ankara'da faaliyet başladı.
Planlandığı gibi devam ediyor şu anda, jetler de kalktı" diyor. Dağlı ise "Hadi maşallah, hadi maşallah" yanıtını veriyor.
DAVA DOSYASINI GİRDİ
Ses kaydı, Genelkurmay Başkanlığı karargahı, Ankara Emniyeti, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 151 sanıklı Kara Havacılık Komutanlığı davası dosyasına girdi.
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