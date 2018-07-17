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Ticaret Bakanlığı'ndan 'dolandırıcılık' uyarısı
Ticaret Bakanlığı, son dönemde kamu kurum ve kuruluşlarının adı ile kamu personeline ait unvanlar kullanılarak sahte kısa mesaj ve e-postalar yoluyla vatandaşlardan para talep edildiği yönünde gelen şikayetler üzerine yasal sürecin başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, söz konusu sahte kısa mesaj ve e-postalara itibar edilmemesi uyarısında bulundu
Ticaret Bakanlığınca, kamu kuruluşlarının adı ve kamu personeline ait unvanlar kullanılarak firmalardan para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarıda bulunuldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde kamu kurum ve kuruluşlarının adı ile kamu personeline ait unvanlar kullanılarak sahte kısa mesaj ve e-posta yoluyla vatandaşlardan para talep edildiği yönünde şikayetlerin geldiği belirtildi.
Açıklamada şunlar şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlığa ulaşan şikayetlerden, mülga Ekonomi Bakanlığı tarafından firmalara nakdi faizsiz kredi kullandırılacağı ve çiftlik tapu değerlerinin yatırılacağına ilişkin, 'faizsiz krediler ve teşvikli çiftlik' konulu sahte bir e-postaya ait ekran görüntüsü aracılığıyla, Konya'da faaliyet gösteren firmalardan 'danışmanlık hizmeti' adı altında para talep edildiği, firmalara ekran görüntüsü iletilen e-postanın mülga Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sayın İbrahim Şenel tarafından gönderilmiş gibi gösterildiği anlaşılmıştır."
Gerekli hukuki sürecin başlatılmasını teminen konunun yetkili mercilere intikal ettirildiğinin belirtildiği açıklamada, söz konusu kısa mesaj ve e-postalara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.
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