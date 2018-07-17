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Muğla ve İzmir'de yangın paniği
Muğla Seydikemer'de ve İzmir Bayındır'da çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahale ediliyor
Muğla ve İzmir'de çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı.
İzmir'de de yol kenarında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
MUĞLA'DA YANGIN
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Seydikemer ilçesi Yakabağ Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine yangına, Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 helikopter ve 2 uçakla havadan, çok sayıda arazözlerle de karadan müdahale ediliyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarının da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.
İZMİR'DE YANGIN
İzmir'de yol kenarında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
Bayındır'ın kırsal Lütuflar Mahallesi yakınlarında yol kenarında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.
Bölgede 5 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 3 dozer ile ekipler alevlere müdahale ediyor.
GEÇEN SENE BİN HEKTAR KÜL OLDU
Geçen yıl aynı bölgede yangın çıkmış, yaklaşık 1000 hektarlık tarım arazisi ve orman zarar görmüştü.
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