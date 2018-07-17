1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayıp minik Evrim'i 'Kurtlar' arıyor

Tokat'ın Niksar ilçesindeki "Kurtlar" adı verilen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan komandolar, Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için yürütülen çalışmalarda görev alıyor. Tokat Valiliği de, Evrim Atış'ın kaybolması olayının tüm yönleriyle araştırıldığını, küçük kızın bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi
17 Temmuz 2018 18:45
Yazdır
Kayıp minik Evrim'i 'Kurtlar' arıyor

Tokat'ın Niksar ilçesindeki "Kurtlar" adı verilen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan komandolar, Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı'nda 19 ay görev yapan "Kurtlar", ardından 6 ay boyunca Suriye'nin El Bab bölgesinde birçok başarılı operasyona imza attı.

Tabur, kısa süreli olarak Sivas, Sinop ve Giresun'da da görev aldı.

Ağrı-Van sınırında Tendürek Dağı'ndaki operasyonda 25 Mayıs 2017'de Uzman Çavuş Abuzer Doğan'ı şehit veren tabur, aynı operasyonda 29 teröristi ise etkisiz hale getirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Ağrı'da ziyaret edilen tabur, operasyondaki başarılarından dolayı tebrik edilmişti.


100 KİŞİLİK TİM

Yurt içi ve yurt dışı pek çok görevde bulunan "Kurtlar", 3 günden bu yana da Yenisu Köyü yaylasında 10 Temmuz'da kaybolan minik Evrim'i arama çalışmalarında görev yapıyor.

Çadırlar bölgesinden başlayarak yaklaşık 10 kilometrelik alanda çalışmaları yürüten komandolar, 100 kişinin katılımıyla özellikle ormanlık alanlarda titiz bir arama gerçekleştiriyor.

Komandolar, küçük kızın kaybolduğu bölgede ve köy yakınlarında çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Göreve yaptıkları yerlerde başarılı operasyonlar gerçekleştiren "Kurtlar", minik Evrim'i bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Askerler, akşam ara verdikleri arama çalışmalarına sabah havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

AFAD ve jandarma ekipleri ile köylülerin de katıldığı çalışmalar kapsamında "Mavi" ve "Abrek" isimli arama köpekleriyle köye yakın yerler de taranıyor.

TOKAT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Tokat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Turhal ilçesi Yenisu Köyü yaylasında, Burhan-Dilek Atış çiftinin kızı 3 yaşındaki Evrim Atış'ın 10 Temmuz saat 08.30 sularında kaybolduğunun, aynı gün saat 13.41'de 156 Jandarma İmdat Hattı'na yapılan ihbar ile öğrenildiği belirtildi.

Olayın haber alınmasını müteakip derhal Turhal Jandarma Komutanlığı'ndan yeteri kadar kuvvetin bölgeye intikal ettirildiğine işaret edilen açıklamada, Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilerek olaya el konulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgeye intikal ettirilen 10 kişilik 2 jandarma asayiş timine ilave olarak 36 kişilik 3 jandarma komando timi, 30 jandarma personeli, İl AFAD Müdürlüğü'nden 10 personel ve iz takip köpeği ile drone unsuru da ivedi görevlendirilmiş, bölge halkından yaklaşık 50 vatandaşın katılımı ile arama faaliyetine başlanılmıştır. Aynı gün Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile kadavra ve iz takip köpeği de talep edilmiştir. Halen bölgede 10 kişilik 2 jandarma asayiş timi, 24 kişilik 2 jandarma komando timi, 1 JAK timi, 6 UMKE ile 12 AFAD personeli, iz takip ve kadavra köpeği, bir drone unsuru ile bölge halkından oluşan kalabalık bir ekiple arama faaliyetine devam edilmektedir. Oluşturulan özel ekip ile olay tüm yönleriyle araştırılmakta, olayın aydınlatılması ve kaybolan Evrim Atış'ın bulunması için devletin tüm imkanları seferber edilmektedir. Arama faaliyeti Evrim Atış bulununcaya kadar aralıksız sürdürülecektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 618 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ayrıntılar bugün ortaya çıktı... Alanya'da Dünya Kupası cinayeti
17 Temmuz 2018 19:54		 Tokat'ta traktör devrildi: 3 ölü, 13 yaralı
17 Temmuz 2018 19:38
Muğla ve İzmir'de yangın paniği
17 Temmuz 2018 18:43		 Kedicikler poligonda silah eğitimi almış
17 Temmuz 2018 17:08
Adana'da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
17 Temmuz 2018 16:54		 Şişli'de silahlı saldırı: 1 yaralı
17 Temmuz 2018 16:50
Kendini eve kilitleyip, evi ateşe verdi!
17 Temmuz 2018 16:22		 3'üncü kattan düşen çocuk yaralandı
17 Temmuz 2018 16:20
Van'da bir evde 119 kaçak göçmen yakalandı
17 Temmuz 2018 16:11		 Samsun'da 96 öğrenci hastanelik oldu
17 Temmuz 2018 16:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli, Torba yasaya ekleniyor... 25 gün askerlik yapılacak
OHAL Komisyonu kararıyla göreve geri dönüşte iki yeni düzenleme
TRT'de büyük değişim başladı
Belediye Müfettişleri neden düşük ücret alıyor?
Sözleşmeli öğretmenlerin okulları tanıması için 4 gün yeterli mi?
2 yıl süren OHAL'in bilançosu
1 yıl içinde kapatılması öngörülen DPB'ye 3 yılılk görevler
Milli Eğitim'de ilk Bakan yardımcısı belli oldu iddiası
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı belli oldu
YÖK Başkanı'ndan yeni YÖKDİL sınavı açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aref Ghafouri 1
Mustafa ceceli 6
öğrenci tribünü 1
serdar gürler 2
Omnia fui,nihil expedit 1
Müzeyyen Senar 3
mucize 4
sude 1
günaydın sözlük 1
sinem gedik 2
SON İLANLAR
Sarıoğlan Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Ayvalık Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Avukat Alım İlanı
Aydın Karacasu Mes. Tek. Ana. Lis 1 İşçi Alım İlanı
Aydın İş Kurumu Müdürlüğü 4 İşçi Alacak
Didim Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı 35 İşçi Alacak
Aydın Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam