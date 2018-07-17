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Kayıp minik Evrim'i 'Kurtlar' arıyor
Tokat'ın Niksar ilçesindeki "Kurtlar" adı verilen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan komandolar, Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için yürütülen çalışmalarda görev alıyor. Tokat Valiliği de, Evrim Atış'ın kaybolması olayının tüm yönleriyle araştırıldığını, küçük kızın bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi
Tokat'ın Niksar ilçesindeki "Kurtlar" adı verilen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan komandolar, Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arıyor.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı'nda 19 ay görev yapan "Kurtlar", ardından 6 ay boyunca Suriye'nin El Bab bölgesinde birçok başarılı operasyona imza attı.
Tabur, kısa süreli olarak Sivas, Sinop ve Giresun'da da görev aldı.
Ağrı-Van sınırında Tendürek Dağı'ndaki operasyonda 25 Mayıs 2017'de Uzman Çavuş Abuzer Doğan'ı şehit veren tabur, aynı operasyonda 29 teröristi ise etkisiz hale getirmişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Ağrı'da ziyaret edilen tabur, operasyondaki başarılarından dolayı tebrik edilmişti.
Yurt içi ve yurt dışı pek çok görevde bulunan "Kurtlar", 3 günden bu yana da Yenisu Köyü yaylasında 10 Temmuz'da kaybolan minik Evrim'i arama çalışmalarında görev yapıyor.
Çadırlar bölgesinden başlayarak yaklaşık 10 kilometrelik alanda çalışmaları yürüten komandolar, 100 kişinin katılımıyla özellikle ormanlık alanlarda titiz bir arama gerçekleştiriyor.
Komandolar, küçük kızın kaybolduğu bölgede ve köy yakınlarında çalışmalarını yoğunlaştırıyor.
Göreve yaptıkları yerlerde başarılı operasyonlar gerçekleştiren "Kurtlar", minik Evrim'i bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Askerler, akşam ara verdikleri arama çalışmalarına sabah havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.
AFAD ve jandarma ekipleri ile köylülerin de katıldığı çalışmalar kapsamında "Mavi" ve "Abrek" isimli arama köpekleriyle köye yakın yerler de taranıyor.
TOKAT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Öte yandan Tokat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Turhal ilçesi Yenisu Köyü yaylasında, Burhan-Dilek Atış çiftinin kızı 3 yaşındaki Evrim Atış'ın 10 Temmuz saat 08.30 sularında kaybolduğunun, aynı gün saat 13.41'de 156 Jandarma İmdat Hattı'na yapılan ihbar ile öğrenildiği belirtildi.
Olayın haber alınmasını müteakip derhal Turhal Jandarma Komutanlığı'ndan yeteri kadar kuvvetin bölgeye intikal ettirildiğine işaret edilen açıklamada, Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilerek olaya el konulduğu aktarıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bölgeye intikal ettirilen 10 kişilik 2 jandarma asayiş timine ilave olarak 36 kişilik 3 jandarma komando timi, 30 jandarma personeli, İl AFAD Müdürlüğü'nden 10 personel ve iz takip köpeği ile drone unsuru da ivedi görevlendirilmiş, bölge halkından yaklaşık 50 vatandaşın katılımı ile arama faaliyetine başlanılmıştır. Aynı gün Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile kadavra ve iz takip köpeği de talep edilmiştir. Halen bölgede 10 kişilik 2 jandarma asayiş timi, 24 kişilik 2 jandarma komando timi, 1 JAK timi, 6 UMKE ile 12 AFAD personeli, iz takip ve kadavra köpeği, bir drone unsuru ile bölge halkından oluşan kalabalık bir ekiple arama faaliyetine devam edilmektedir. Oluşturulan özel ekip ile olay tüm yönleriyle araştırılmakta, olayın aydınlatılması ve kaybolan Evrim Atış'ın bulunması için devletin tüm imkanları seferber edilmektedir. Arama faaliyeti Evrim Atış bulununcaya kadar aralıksız sürdürülecektir."
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