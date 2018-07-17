Şehit ve gazi çocukları İstanbul'u gezdi

Mehmetçik Vakfı organizasyonuyla, Türkiye'nin 81 ilinden şehit ve gazi çocukları, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Çanakkale'nin ardından İstanbul'u gezdi.

Kültür ve tarihi dokusuyla dünyanın her yerinden ziyaretçi çeken İstanbul'u rehberler eşliğinde gezerek bilgi edinen kafile, Boğaz turu ile keyifli bir gün geçirdi.

Mehmetçik Vakfı Yardımlar Müdürü emekli Albay Mesut Genç, Beşiktaş İskelesi'nde yaptığı açıklamada, 2009'dan beri yapılan kültür gezisinin bu yıl 9 Temmuz'da Ankara'dan başladığını ifade ederek, "Gezinin İstanbul ayağında Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarnıcı ve Sultanahmet Meydanı gezildi. Bugün Florya'daki akvaryumu gezdik. Yarın da Dolmabahçe Sarayı, Harbiye Askeri Müzesi ziyaret edilecek ve Mehteran gösterisi izlenecek. Kültür gezimizi 19 Temmuz'da Ankara'da noktalayacağız." diye konuştu.

Geziye katılanlardan, vatani görevini yaparken Siirt'te şehit düşen babasının ismini taşıyan Mustafa Ay (23), Adnan Menderes Üniversitesi'nden mezun olduğunu belirterek, "Kütür gezisine ikinci defa katıldım. Hüzünlensek de burada aynı kaderi paylaştığımız insanlarla çok güzel günler geçiriyoruz. Başka şehirlerden arkadaşlarımız oluyor. Mehmetçik Vakfı'na teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Babası İsmail Zeki Yaşar'ı henüz iki yaşındayken kaybeden yüksek lisans öğrencisi Semeyra Yaşar (25), şöyle konuştu:

"Birbirini tanımayan ve aynı kaderi paylaşan insanlar bir araya geliyoruz, çok güçlü bir gönül bağı kuruyoruz. Mehmetçik Vakfını yaşatan değerli bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Mehmetçik Vakfı bizimle her zaman ilgileniyor, desteklerini her zaman yanımızda hissediyoruz."

Kafile, yarın, Dolmabahçe Sarayı, Harbiye Askeri Müzesi ziyaretleriyle İstanbul turunu tamamlayacak.

Zehra Melek Çat