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Bir anda bastırdı, caddeler 5 dakikada göle döndü
Edirne'de, öğleden sonra bir anda bastıran şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde cadde ve sokaklar kısa sürede adeta göle döndü.
Edirne'de gök gürültülü şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte güneşli havada başlayan yağmur kısa sürede etkisini artırdı.
5 dakikada caddeler göle döndü
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar yanlarındaki şemsiyelerle bazıları ise iş yerlerinin tenteleri altına yağmurun azalmasını bekledi.
Meteoroloji yetkilileri, kuzeyden gelen hava dalgasının kısa sürede yağmura neden olduğunu, sıcaklığın 25 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
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