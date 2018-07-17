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Samsun Emniyet Müdürlüğünde atama

Samsun Emniyet Müdürlüğünde terfilerin ardından yeni atama yapıldı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürü Aydın Özdemir, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü oldu. Kaçakçılık Şube Müdürü ise Ali Kovancı oldu.
17 Temmuz 2018 19:11
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Samsun Emniyet Müdürlüğünde atama

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, emniyetten yeni terfilerin ardından ilçe emniyet müdürlüğü ve bazı şube müdürlükleri arasında yeni görevlendirme yaptı. Daha önce İlkadım ilçesinde ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürü Aydın Özdemir Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü oldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdür Yardımcısı Ali Kovancı ise KOM Şube Müdürü oldu. Ali Kovancı aynı zamanda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini de vekaleten yürüteceği öğrenildi.

Yeni atamalar şu şekilde:

"Çocuk Şube Müdürü Turgay Begen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürülüğüne, Spor Güvenliği Şube Müdürü Hanefi Kabaoğlu Çocuk Şube Müdürülüğüne, Çanakkale'den tayin olan Süleyman Gökay Bafra İlçe Emniyet Müdürülüğüne, Ordu'dan tayin olan Hüseyin Kopuzoğlu İstihbarat Şube Müdürülüğüne, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Murat Özuğur vekaletin Özel Harekat Şube Müdürülüğüne, Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Ahmet Akdoğan vekaletin Ondokuz Mayıs İlçe Emniyet Müdürülüğüne, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet amiri Adil Aydemir vekaleten Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürülüğüne, Polisevi Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Makbule Telci vekaleten Polisevi Şube Müdürülüğüne ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğünde görevli komiser Volkan Saral vekaleten Eğitim Şube Müdürülüğüne atandı".

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve aynı zamanda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olan Tolga Bostancı, Özel Harekat Şube Müdürü Özkan Alkaş, Asayiş Şube Müdürü Beytullah Doğan, Siber Suçlar Şube Müdürü Muhammet Arıkan Yücedağ, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü Zekiye İyigünler ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Semra Koldere il emniyet müdür yardımcısı oldukları için yerlerine yeni atamalar yapıldı.
İhlas Haber Ajansı
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