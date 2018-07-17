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20 yıl sonra aynı yerde kahreden tesadüf
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Yaşlı adamın oğlunun da 20 yıl önce aynı yerde benzer şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Feci kaza Orhaniye köyü Akköy altı mevkiinde meydana geldi. Tarlasına zirai ilaç attıktan sonra köydeki evine gitmek üzere 16 H 2928 plakalı traktörüne binen Mehmet Tuzcu (67) kanal yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Üç çocuk babası Tuzcu devrilen traktörün altında kalarak olay yerinde can verdi. Haberi alan yakınları kaza yerine koştu. Traktörün altında kalan Tuzcu'nun cansız bedeni, kepçe yardımı ile çıkartıldı.
Mehmet Tuzcu'nun oğlu Nadir Tuzcu'nun da 20 yıl önce aynı yerde aynı şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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