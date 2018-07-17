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Kedicikler sağlık kontrolüne plastik kelepçeyle getirildi
Adnan Oktar grubu operasyonunda gözaltına alınan ve 'kedicik' olarak adlandırılan 5 kadın şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.Kedicikler sağlık kontrolüne plastik kelepçeyle getirildi.
Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü devam ediyor. Operasyonda gözaltına alınan ve 'kedicik' olarak adlandırılan 5 kadın şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Kedicikler sağlık kontrolüne plastik kelepçeyle getirildi.
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