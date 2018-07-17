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Malatya'da 8 FETÖ'cü tutuklandı

Malatya'da FETÖ'ye yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.
17 Temmuz 2018 19:20
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Malatya'da 8 FETÖ'cü tutuklandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i etkin pişmanlık, 2'si de sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol hükümleri çerçevesinde serbest bırakılırken 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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