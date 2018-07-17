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İnce'nin ekibi 466 imzaya ulaştı
Kurultay için 15 gün içinde 625 imza toplaması gereken Muharrem İnce'nin ekibi ikinci günde 466 sayısına ulaştı
Kurultay için 15 gün içinde 625 imza toplaması gereken Muharrem İnce'nin ekibinin ilk gün topladığı iza sayısı 300 idi.
Partinin en genç kurultay delegesi olan Mehmet Emin Altunses, dün yaptığı açııklamada "Türkiye genelinde imza verenlerin sayısı 300'ü geçmiş durumda. 2 gün içinde olağanüstü kurultayımız için yeterli imzaya ulaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün bugün yeni bir açıklama yaptı ve imza veren sayısının 466'ye ulaştığını belirtti.
Tüzün "Kurultay Delegelerimiz, Değişim ve Umut Kurultayı için 2. Gün 466 imza verdi. Türkiye'nin Umudu Olacağız. Başaracağız.. " dedi
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