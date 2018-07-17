Bakanlıktan sahte kısa mesaj ve e-posta uyarısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde kamu kurum ve kuruluşlarının adı ile kamu personeline ait unvanlar kullanılarak sahte kısa mesaj ve e-postalar yoluyla vatandaşlardan para talep edildiği yönünde şikayetler yetkili mercilere ulaştığı belirtilerek, "Bakanlığımıza ulaşan şikayetlerden, mülga Ekonomi Bakanlığı tarafından firmalara nakdi faizsiz kredi kullandırılacağı ve çiftlik tapu değerlerinin yatırılacağına ilişkin, 'faizsiz krediler ve teşvikli çiftlik' konulu sahte bir e-postaya ait ekran görüntüsü aracılığıyla, Konya'da faaliyet gösteren firmalarımızdan 'danışmanlık hizmeti' adı altında para talep edildiği, firmalara ekran görüntüsü iletilen e-postanın mülga Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sayın İbrahim Şenel tarafından gönderilmiş gibi gösterilerek resmi olmayan bir e-posta adresinden gönderildiği anlaşılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Gerekli hukuki sürecin başlatılmasını teminen konu yetkili mercilere intikal ettirilmiş olup, söz konusu kısa mesaj ve e-postalara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadesi kullanıldı.