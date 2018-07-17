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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 2,10'luk yükselişle tamamladı.
17 Temmuz 2018 19:29
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,10'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 1.885,53 puanlık artışla 91 bin 629 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi ise yüzde 0,69 değer kazandı.
İhlas Haber Ajansı
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