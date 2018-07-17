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Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa, günü yüzde 2,10'luk yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,10'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 1.885,53 puanlık artışla 91 bin 629 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi ise yüzde 0,69 değer kazandı.
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