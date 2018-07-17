|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Edremit Emniyet Müdürlüğü'nde nöbet değişimi
Balıkesir'in Edremit ilçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay'ın dış görevle Sudan'a atanması ile boşalan göreve Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Sönmez atandı.
Görevde bulunduğu süre içinde başarısı ile dikkat çeken ve ilçe halkının gönlünde taht kuran Alpay, Güney Sudan'da bulunan Birleşmiş Milletler Polis Gücü'ne tayin oldu. Boşalan göreve ise Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevini yürüten ve geçtiğimiz ay İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Zafer Sönmez atandı. Sönmez'in ise Balıkesir merekez ve genelinde özellikle uyuşturucu ve organize suç örgütleri ile mücadelesi ile tanındığı öğrenildi.
Öte yandan Havran İlçe Emniyet Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer, Edremit'e ilçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Gönen Emniyet Müdürü Turgut Coşkun'da Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.
Bu haber 763 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI