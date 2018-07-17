Edremit Emniyet Müdürlüğü'nde nöbet değişimi

Görevde bulunduğu süre içinde başarısı ile dikkat çeken ve ilçe halkının gönlünde taht kuran Alpay, Güney Sudan'da bulunan Birleşmiş Milletler Polis Gücü'ne tayin oldu. Boşalan göreve ise Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevini yürüten ve geçtiğimiz ay İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Zafer Sönmez atandı. Sönmez'in ise Balıkesir merekez ve genelinde özellikle uyuşturucu ve organize suç örgütleri ile mücadelesi ile tanındığı öğrenildi.

Öte yandan Havran İlçe Emniyet Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer, Edremit'e ilçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Gönen Emniyet Müdürü Turgut Coşkun'da Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.