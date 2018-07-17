Akıncı'da yakalanan SAT'çılar hakim karşısında

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında "Cumhurbaşkanına suikaste azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski deniz piyade yüzbaşı Özay Cödel savunma yaptı.

Davanın dünkü celsesinde savunmasının büyük bir bölümünü tamamladığını, bugün iddianamede kendisine isnat edilen suçlara ilişkin savunma yapacağını ifade eden Cödel, darbe girişiminin yaşandığı gün emir komuta zinciri dışına çıkmadığını, komutanlarından aldığı emirleri yerine getirdiğini savundu.

Emirlerini sorgulamadan yerine getirdiğini, komutanlarının kendisini kullandığını öne süren Cödel, "Akıncı Üssü'ne indikten sonra oradaki bir üst rütbeli tarafından birliğin emniyetine tavkiye için nizamiye bölgesinde gönderildik. Daha sonra öğrendim ki kule bölgesine de bizim ekipten bazı personeli görevlendirmişler." dedi.

Cödel, Akıncı Üssü nizamiyesinde halkla karşı karşıya geldiklerini ancak kendisinin ve timinin halka ateş etmediğini iddia etti.

Sabah saatlerinde darbe girişimini öğrendikten sonra timini toplayıp üssten ayrılma kararı aldıklarını belirten Cödel, "İstanbul'a gidip komutana bizi neden ateşe attığını sormadan rahat edemezdim. 'İsteyen burada kalsın, savcılar gelecekmiş, ben İstanbul'a gideceğim' dedim. Silah ve malzemeleri bıraktık. Tellerden atlayıp köye doğru ilerledik. Jandarma ve polisi gördük. Bizi gözaltına aldılar." diye konuştu.

- "Tanımadığı birinden nasıl emir alıyor Türk askeri?"

Çapraz sorgusunda Cödel, darbe girişimine aktif katıldığına dair idari tahkikat raporunu ve hakkındaki tanık ifadelerini de reddettiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın, "Doğu'da terör operasyonlarına katıldığını anlattın. Özel harekatta şehit olan personel de senin gibi terör operasyonlarından gelmişti. Özel harekatın bombalandığını öğrenseydin ne yapardın?" sorusuna Cödel, "Terör saldırısı olduğunu düşünürdüm. O gece, 'terörle mücadele harekatı var' diyorlardı. Darbeyle ilgili bir şey duymadım." diye yanıtladı.

Cumhuriyet savcısı Adnan Gümüş de sanığa, "2 gündür savunma yapıyorsun. Senin de içinde bulunduğun SAT ekibini kim belirledi? Sen mi, yoksa Ömer Faruk Harmancık mı belirledi? Neye göre belirlendi bu ekip?" sorusunu yöneltti.

Sanık Cödel, listeyi Turan Ecevit'in belirlediğini, listenin birlikteki FETÖ'cülerden oluşturulduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Savcı Gümüş'ün "Havaalanında hiç tanımadığınız bir havacı subay size Akıncı Üssü'ne gidecek diyor. Tanımadığı birinden nasıl emir alıyor Türk askeri? Daha önce tanımadığınız birinden emir aldınız mı?" sorusuna Gödel, "Komutanım 'havalanına gideceksiniz, orada görev verilecek' dedi. Orada tanımadığım kişinin asker olduğunu ve komutanımın tanıdığını bilerek, ondan emir aldım." diye cevap verdi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.