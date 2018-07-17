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Yüzük krizine AFAD el koydu
Bilecik'te vatani görevini yapan bir askerin arı sokması nedeniyle parmağında sıkışan yüzüğü kesilerek çıkarıldı.
Arı sokması sonucunda parmağı şişen E. G. isimli asker, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerini arayarak yardım istedi. Ekiplerin gelmesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne götürülen askerin parmağındaki yüzük, doktor nezaketinde kesme aparatıyla sorunbuz bir şekilde parmağından çıkarıldı.
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