1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yüzük krizine AFAD el koydu

Bilecik'te vatani görevini yapan bir askerin arı sokması nedeniyle parmağında sıkışan yüzüğü kesilerek çıkarıldı.
17 Temmuz 2018 19:57
Yazdır
Yüzük krizine AFAD el koydu

Arı sokması sonucunda parmağı şişen E. G. isimli asker, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerini arayarak yardım istedi. Ekiplerin gelmesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne götürülen askerin parmağındaki yüzük, doktor nezaketinde kesme aparatıyla sorunbuz bir şekilde parmağından çıkarıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 864 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
53 yaşındaki milli sporcu, kızıyla aynı pistte yarışıyor
17 Temmuz 2018 21:47		 Nazlı ile gelen mutluluğu büyütmek istiyorlar
17 Temmuz 2018 21:44
Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne ziyaretçi akını
17 Temmuz 2018 21:40		 Avrupa'da yenildi, pes etmedi dünya şampiyonu oldu
17 Temmuz 2018 21:37
Arıcıların zorlu 'bal' yolculuğu
17 Temmuz 2018 21:34		 Gökyüzünün hayat kurtaran kadın pilotu
17 Temmuz 2018 21:30
Engelli milli sporcu babasının böbreğiyle yaşama tutundu
17 Temmuz 2018 21:27		 Özel günlerin yeşeren hediyesi 'fidan'
17 Temmuz 2018 21:24
Şehit kardeşinin anılarını özel odada koruyor
17 Temmuz 2018 21:20		 Tokat'ta kaybolan kız çocuğunu arama çalışmalarına ara verildi
17 Temmuz 2018 21:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli, Torba yasaya ekleniyor... 25 gün askerlik yapılacak
OHAL Komisyonu kararıyla göreve geri dönüşte iki yeni düzenleme
TRT'de büyük değişim başladı
Belediye Müfettişleri neden düşük ücret alıyor?
Sözleşmeli öğretmenlerin okulları tanıması için 4 gün yeterli mi?
OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!
Milli Eğitim'de ilk Bakan yardımcısı belli oldu iddiası
2 yıl süren OHAL'in bilançosu
1 yıl içinde kapatılması öngörülen DPB'ye 3 yılılk görevler
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
supporters 4
mini etekli kız yüzünden otobüsün kaza yapacağını söyleyen dayı 2
sözlükte hafta sonu durgunluğu 1
kasıt 4
alo 147'nin kaldırılması 1
Fransa 3
Gapçuk 2
hakkari'ye gelin giden isviçreli kız 1
instagram fenomeni olmak için oxford'u bırakan kız 4
Feth-i kabir 1
SON İLANLAR
Sarıoğlan Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Ayvalık Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Avukat Alım İlanı
Aydın Karacasu Mes. Tek. Ana. Lis 1 İşçi Alım İlanı
Aydın İş Kurumu Müdürlüğü 4 İşçi Alacak
Didim Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı 35 İşçi Alacak
Aydın Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam