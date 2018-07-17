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İşte, 3 kızına cinsel istismardan yargılanan babanın cezası

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 kızına 6 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 53 yaşındaki İlhan Z., 183 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığa bir çocuğa istismardan dolayı 78 yıl 9 ay, diğer 2 çocuğun istismarından dolayı 30'ar yıl hapis cezası verdi.
17 Temmuz 2018 20:03
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İşte, 3 kızına cinsel istismardan yargılanan babanın cezası

Tarım işçiliğiyle geçimini sağlayan 8 çocuklu ailenin kızları olan 16,12 ve 11 yaşındaki 3 kız çocuğunun, son 6 yıllık süreçte öz babaları İlhan Z. tarafından cinsel istismara uğramasıyla ilgili davanın karar duruşması Tarsus 1nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Karar duruşmasında mağdur avukatları Burcu Düzen, Tülay Sevgi Can, Emrah Çeliktaş ve Özüm Öz, Sanığın davranışlarının sadece ailesinde değil, tüm toplumda infial ve travma yarattığına dikkat çekerek en üst sınırdan ve indirimsiz ceza talep etti.

TEHDİT ETTİ

Duruşmada son sözleri sorulan sanık, mağdur çocukların yanı sıra oğlunun kendisine iftira attığını, onları da avukatların yönlendirdiğini ileri sürdü. İlhan Z., "Eğer benim çocuklarımın başına bir şey gelirse, beni çocuklarımdan koparırlarsa ailem bu avukatların peşinde olur" diyerek avukatları tehdit etti.

183 YIL 6 AY CEZA ALDI

Mahkeme 16 yaşındaki çocuğa uygulanan cinsel istismardan dolayı İlhan Z.ye 78 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, diğer 2 çocuğun cinsel istismarı suçu nedeniyle de İlhan Z.yi 30ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, bir çocuk açısından kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 36 yıl 9 ay, müstehcenlik suçundan 8 yıl hapis cezasına hükmetti. Böylece İlhan Z.nin aldığı ceza toplamı 183 yıl 6 ay oldu.

'ŞİMDİ YARALARI SARMA ZAMANI'

Duruşmadan sonra adliye önünde açıklama Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, mahkeme heyetinin yaklaşımları mağdurların yanında yer aldığını belirterek, "Çocuk dostu, çocuğun üstün yararı ilkesini güden, çocuklar için mücadele eden çok iyi bir mahkeme heyetiyle karşı karşıyaydık. Türkiyenin her yerinde bu şekilde çocukların yararını düşünen mahkeme başkanlarına ve heyetlere ihtiyaç var. Çocukların kabusu bitti. Şimdi onların yaralarını sarma zamanıdır" dedi.

UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da, mahkemenin cezada alt sınırıdan uzaklaşmasını ve indirim uygulamamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Komisyonu adına duruşmaları izleyen Avukat Tülay Sevgi Can ise, sanığın hak ettiği cezayı bulduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızdan büyük olanı ilk duruşmada şöyle bir beyanda bulunmuştu. Ben 6 yıldır çekiyorum. Her bir yılım için 10 yıl istiyorum demişti. Mahkeme her bir yılı için 30 yıl verdi" diye konuştu.
Doğan Haber Ajansı
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