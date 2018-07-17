|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Bunu hiç hesaba katmamıştı! Son ziyaretini yaptı ve...
Hakkında 'silahla yağma' suçundan 32 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakınları için ziyarete geldiği Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 'silahla yağma' suçundan 32 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.S. (52) polis ekipleri tarafından yapılan detaylı bir çalışma sonrasında takibe alındı. Şehir dışından Kayseri'deki yakınları için ziyarete geldiği belirlenen M.S.'nin olabileceği muhtemel adreslere eş zamanlı baskın yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
M.S. hakkındaki adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Bu haber 988 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI