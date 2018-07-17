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MİT imamı 'Kırsal'dan çıktı
Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda FETÖ'nün önemli mensuplarından biri daha yakalandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda yakalanan O.G.B'nin MİT'e yönelik faaliyet yürüten 'Mahrem Abi' pozisyonundaki kişilerden biri olduğu belirlendi.
O.G.B'nin Çorlu'daki 'Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu' (KKDK) bünyesinde çalışırken ihraç edildiği de belirlendi.
O.G.B, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MİT'e yönelik faaliyet yürüten FETÖ yapılanması mensuplarını kapsayan bir soruşturma kapsamında da aranan isimlerden... O.G.B'nin mühendis olan eşinin de çalıştığı kamu kurumundan ihraç edildiği belirlendi. Bylock kullanıcısı olduğu da belirlenen O.G.B işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderilecek.
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