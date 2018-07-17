|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Kalp krizinden ölen polise veda
Mersin'in Anamur ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Erkan Güzel'in cenazesi memleketi Kırşehir'e gönderildi.
Mersin Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli 2 çocuk babası Erkan Güzel (40), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Erkan Güzel'i son yolculuğuna uğurlamak için emniyet müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, siyasi parti temsilcileri ve mesai arkadaşları katıldı.
Törende konuşan Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, Erkan Güzel'in mesai arkadaşları ile uyumu, sevgi ve hoşgörülü kişiliğiyle sevilen, örnek bir polis olduğunu söyleyerek ailesine sabır diledi.
İlçe Müftüsü Abidin Çınar tarafından dua okunması ve helallik alınmasının ardından Güzel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesine gönderildi.
Bu haber 1,218 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI