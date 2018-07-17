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Kayseri'de FETÖ'den 6 kişi tutuklandı

Kayseri merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
17 Temmuz 2018 20:21
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Kayseri'de FETÖ'den 6 kişi tutuklandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik çalışma kapsamında, sabit telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 98 askeri personele yönelik soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanıp mahkemeye çıkarılan zanlılardan Hamdi Ö, Muarrem Ü, Oğuz O, Samet K, Ali İhsan E. ve Şuayip K. tutuklandı. Ö.Ü, Ü.Ö, A.O, O.V. ve N.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün "mahrem subay imamları" tarafından sabit telefonlardan arandıkları iddiasıyla 1 yarbay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 31 üsteğmen, 49 teğmen, 6 astsubay ve 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatılmış, şüphelilerden 62'si hakkında daha önceden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem yapıldığı belirlenmişti.

Geriye kalan 36 şüpheliden 12'sinin talimatla ifadesi alınmış, hakkında gözaltı kararı verilen 24 kişiden 15'i, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Kayseri, İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 9 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı
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