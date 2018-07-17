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OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!
OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın edindiği bilgiye göre, bedelli askerlik ile ilgili koşullar ortaya çıkarken torba yasa teklifine eklenen diğer sürpriz maddeler şöyle:
KANAL İSTANBUL
Teklife eklenen madde ile Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınıyor.
SPOR TOTO ARTIYOR
Bir diğer düzenleme de şans oyunları ile ilgili. Düzenleme ile Spor Toto'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi oranda artıyor. Gerekçede amacın yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçmek olduğu belirtildi.
SAĞLIK PERSONELİNE YIPRANMA
Teklifte sağlık personeline de yıpranma hakkı verildi. Sağlık personeli bundan böyle ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkını elde edecek.
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Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
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