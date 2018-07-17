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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a hayırlı olsun ziyaretleri
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı yapılan ziyaretler, basına kapalı gerçekleştirildi.
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