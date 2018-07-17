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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a hayırlı olsun ziyaretleri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
17 Temmuz 2018 20:36
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a hayırlı olsun ziyaretleri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı yapılan ziyaretler, basına kapalı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı
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