1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İleri evre meme kanseri hastaları için psikolojik destek

Metastatik meme kanseriyle mücadele eden kadınların psikososyal destek ihtiyacından yola çıkılarak hayata geçirilen Metastatik Meme Kanseri Farkındalık ve Hasta Psikolojik Destek Projesi başladı.
17 Temmuz 2018 20:42
Yazdır
İleri evre meme kanseri hastaları için psikolojik destek

Metastatik meme kanseriyle mücadele eden kadınların psikososyal destek ihtiyacından yola çıkılarak hayata geçirilen Metastatik Meme Kanseri Farkındalık ve Hasta Psikolojik Destek Projesi başladı.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinden (TTOD) yapılan açıklamada, TTOD, Europa Donna Hasta Derneği ile Pfizer Onkoloji'nin iş birliğinde hayata geçirilen ve pilot olarak İstanbul'da başlatılan proje kapsamında, metastatik meme kanserli hastalar, uzman psikologlardan ücretsiz olarak yardım alabilecek.

Uzman bir psikologdan randevu almak için hastaların "0530 969 39 33" numaralı Psikolojik Destek Randevu Hattı'nı araması yeterli olacak.

Hastaların psikolog ile yapacağı ilk görüşme sonrasında, ihtiyaçları doğrultusunda 5 seansa kadar ücretsiz görüşme imkanı sağlanacak.

Projeyle, meme kanserinin en ileri evresindeki hastaların duygusal yükünü hafifletmek, mücadelede ihtiyaç duydukları psikolojik ve sosyal desteği sağlamak hedefleniyor.

Ayrıca, pilot olarak İstanbul'da uygulamaya konulan projenin, toplum ve hasta yakınları tarafından psikolojik etkileri tam olarak anlaşılamadığı bilinen metastatik meme kanseriyle ilgili farkındalığı arttırması da amaçlanıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 405 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İlk kez kadavradan karaciğer nakli yapıldı
17 Temmuz 2018 20:48		 Magnezyum bileşeni kaygıyı azaltıyor
16 Temmuz 2018 22:57
2,5 milyon kişi, obezite cerrahisiyle tedavi edilebilir
16 Temmuz 2018 22:54		 Kalp yetmezliğinden ölüm oranı kadınlarda daha fazla
16 Temmuz 2018 11:25
En çok tüketilen 5 yaz meyvesinin faydaları
15 Temmuz 2018 21:00		 Yaz gribine dikkat
15 Temmuz 2018 17:45
Safra kesesi taşlarına dikkat
14 Temmuz 2018 23:06		 Stres kaşları döküyor
14 Temmuz 2018 16:00
Çin malı valsartanlı ilaçların satışı durduruldu
13 Temmuz 2018 19:29		 Görünüşünü değiştirmek isteyenler yazı tercih ediyor
12 Temmuz 2018 23:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli, Torba yasaya ekleniyor... 25 gün askerlik yapılacak
OHAL Komisyonu kararıyla göreve geri dönüşte iki yeni düzenleme
TRT'de büyük değişim başladı
Belediye Müfettişleri neden düşük ücret alıyor?
Sözleşmeli öğretmenlerin okulları tanıması için 4 gün yeterli mi?
OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!
Milli Eğitim'de ilk Bakan yardımcısı belli oldu iddiası
2 yıl süren OHAL'in bilançosu
1 yıl içinde kapatılması öngörülen DPB'ye 3 yılılk görevler
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yaz aylarında sık terlemek 2
salak 3
Fransa 3
mübalağa 3
serdar gürler 2
lüleburgaz 2
Mustafa ceceli 6
ece erken'in kendisini sansürlemesi 4
daltonlar 1
öğrenci tribünü 1
SON İLANLAR
Sarıoğlan Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Ayvalık Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Avukat Alım İlanı
Aydın Karacasu Mes. Tek. Ana. Lis 1 İşçi Alım İlanı
Aydın İş Kurumu Müdürlüğü 4 İşçi Alacak
Didim Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı 35 İşçi Alacak
Aydın Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam