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Tüp bebek isteyenlere 'sigara içmeme' şartı gelebilir

Tütünle mücadelede yol haritasının belirlendiği eylem planında tüp bebek tedavisi ücretinin geri ödemede karsılanabilmesi için anne ve baba adayına sigara kullanmama sartı getirilmesi öngörülüyor.
17 Temmuz 2018 20:45
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Tüp bebek isteyenlere 'sigara içmeme' şartı gelebilir

Tütünle mücadele kapsamında Türkiye'nin yeni yol haritasının belirlendiği Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda (2019-2023), tüp bebek tedavisi ücretinin geri ödeme kapsamında karsılanabilmesi için anne ve baba adayına sigara kullanmama sartı getirilmesi öngörülüyor.

Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023 tamamlandı.

Planla kanserden kısırlığa, solunum yolu problemlerinden kalp ve damar hastalıklarına kadar birçok sağlık sorunun sorumlusu olarak gösterilen tütün ve tütün mamullerinin kullanımıyla bu ürünlerin dumanına bağlı oluşabilecek maruziyetin önlenmesi için birçok alanda yeni uygulamaların hayata geçirilmesi amaçlandı.

Eylem planına göre, sigarayı bırakmanın teşvik edilmesi amacıyla "Bırak-Kazan" kampanyaları duzenlenecek.

Sigara kullanmayan personele yonelik pozitif ayrımcılık uygulamaları hayata gecirilecek. Bu kapsamda, mesainin 30 dakika erken bitirilmesi, 1 yıl icin 7 gun fazladan yıllık izin hakkı tanınması, sigorta primlerinin dusurulmesi, hicbir calısanın sigara icmedigi sigarasız isletmeler icin vergi indirimi uygulaması, cocuk ve aile yardımı tutarlarının arttırılması gibi uygulamalar söz konusu olabilecek.

Evlenmek icin muracaat eden sigara kullanan ciftlerin sigara bırakma motivasyonunu artırmaya yonelik yeni duzenlemeler ve uygulamalar da hayata gecirilecek. Bu kapsamda, çiftlere sigarayı bırakma polikliniklerine (SBP) muracaat etme zorunlulugu, ucretsiz ilac ve bant destegi saglanması söz konusu olabilecek.

"Türkiye'ye ozgu klinik rehber olusturulacak"

Gebelere, 18 yas altı genclere ve kronik hastalıgı olanlara yonelik ozel sigara bırakma hizmeti planlanacak.

Söz konusu kitleye ozel sigara bırakma tedavisine yonelik Türkiye'ye ozgu klinik rehber olusturulacak, tutun bagımlılıgı tedavisi hizmeti sunan ozellesmis birimler hayata gecirilecek.

Ayrıca tup bebek tedavisi ucretinin geri odeme kapsamında karsılanabilmesi icin anne ve baba adayına sigara kullanmama sartı getirilmesi söz konusu olabilecek.

Anadolu Ajansı
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