Halfeti'nin kaderi görevlendirmeyle değişti

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında belediyeye yapılan görevlendirmenin ardından, özellikle turizme yönelik yatırımlar sayesinde ziyaretçi sayısını üç kat artırdı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettiği, belediyeye ait araçları terörist cenazelerinde kullandırdığı belirlenen Halfeti Belediye Başkanı DBP'li Mustafa Bayram'ın, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, KHK kapsamında Kaymakam Şeref Albayrak, 18 ay önce belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Yatırım yapmayan, işçilerin maaşını ödemeyen, yaklaşık 13 milyon lira borcu bulunan Halfeti Belediyesi, görevlendirilmeyle her alanda atağa geçti.

Aylık ortalama 750 bin lira geliri olan belediye, altyapıdan üstyapıya, temizlikten sosyal hizmetlere kadar her alanda yürüttüğü çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirmeyi başardı.

Geçen yıla kadar gözle görülür belediye çalışmasının olmadığı Halfeti'de, görevlendirme sayesinde gençlere, çocuklara ve yaşlılara yönelik sosyal projeleri de kapsayan hummalı çalışma yürütülüyor.

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle ön planda olan ilçede, belediyenin halkın temel geçim kaynağı olan turizme yönelik yatırımları da kısa sürede meyvesini verdi.

Borçlar ödenmeye başlandı, bütçe artırıldı

Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin geçmişte kaybettiği zamanı, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak telafi etme gayretinde olduklarını söyledi.

Belediyenin geçmiş dönemden kalan 13 milyon liralık borcunun 5 milyon lirasını ödediklerini belirten Albayrak, 10 milyon lira olan belediye bütçesini ise yüzde 80 artırarak 18 milyon liraya çıkardıklarını vurguladı.

Albayrak, yatırımların ilçe genelinde eşit dağıtıldığını ifade ederek, "Gençleri kazanma amacıyla ilçenin 7 mahallesine FIFA standartlarında halı saha yaptık. 10 mahallemize yine gençlere yönelik spor kompleksleri kazandırdık. 1,5 yılda yaklaşık 5 milyon lira maliyetle 220 bin metrekare parke taşı döşedik. Çocuklarımız için 30 kırsal mahallemize 1 milyon lira yatırım tutarı olan oyun grupları monte ettik. Köy ve mahalle içlerinde kapsamlı temizlik yaptık." diye konuştu.

"Ziyaretçi sayısı katlandı"

Şeref Albayrak, görevlendirme sayesinde ilçede güvenli ve huzurlu bir ortam tesis edildiğini dile getirdi.

Özellikle ilçede turizme yönelik hamlelerin olumlu yansımalarını gördüklerini vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Biz göreve başladığımızda 2016 itibarıyla turizm gerçekten durmuş seviyedeydi. Halfeti'ye 250 bin civarında günlük giriş varken bu yıl ilçeye giriş yapanların sayısı 700-800 bini buldu. Turizm anlamında da bizim görevlendirmemiz yapıldıktan sonra buradaki sahil bandındaki çalışmalarımız arttı. Kurduğumuz turizm derneği ile işletmelere, restoranlara, teknelere dahil her şeye bir standart getirdik. Halfeti'de ilerleyen zamanlarda da turizm anlamında ciddi bir akımı ilçeye çekmeye devam edeceğiz."

Albayrak, mali ve hizmet sistemi çökmüş bir belediyeyi kısa sürede hizmet üretir hale getirdiklerini ifade etti.

Daha önce borcu ve harcaması bulunan belediyenin, hizmetinin olmadığını aktaran Albayrak, "Biz göreve başladığımızda eski yönetim tamamen personel giderlerini ve cari harcamaları yapmış. Kendilerinin (DBP'li belediye) yüzde 90'a yakın oy aldığı mahallelere bile herhangi bir yatırım yapmamışlar, bu çok açık ve net bir şekilde görülüyor. Fakat biz tüm gücümüzü, enerjimizi, belediyemizin bütçesini, aracını gerecini, tüm vatandaşlarımızın eşit bir şekilde kullanabilmesi için seferber ettik." ifadelerini kullandı.