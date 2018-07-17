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Vişne toplayan kadınların zorlu mesaisi

Kütahya'nın Pazarlar, Şaphane ve Simav ilçelerinde vişne toplayan kadınlar, zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcak havada ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
17 Temmuz 2018 20:57
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Vişne toplayan kadınların zorlu mesaisi

Kütahya'nın Pazarlar, Şaphane ve Simav ilçelerinde, vişne toplayarak ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınlar, zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcağın altında çalışıyor.

Yılda yaklaşık 35 bin ton vişne üretiminin olduğu bölgede, sezonda bin civarında kişi ürün hasadından ekmeğini çıkarıyor.

Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan vatandaşların büyük bölümünün vişne ve kiraz üretiminden geçimlerini sağladığını söyledi.

Kiraz ve vişne sezonunda köylerde yaşayan yaklaşık bin civarında kişinin vişne toplayıcılığı yaptığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim için kiraz ve vişne bölgemizin kaderidir. Bölgemizin yıllık vişne rekoltesi 35 bin ton civarında. Çok hassas olan bu ürünler ağaçlardan insan gücüyle toplanmak zorunda. Kiraz ve vişne sezonu yaklaşık 2 ay sürüyor. Ürünler olgunlaştıktan çok kısa süre içerisinde toplanmak zorunda. Bölgemizde üreticilerin dışında yaklaşık bin vatandaşımız bahçelerde ürün topluyor. Sıcağın altında zor olmasına rağmen çoğunluğu kadın olan vatandaşlarımız, haziran ve temmuz aylarında evlerine ekonomik katkıda bulunuyorlar."

"Ağaçtan vişne toplamak zor iş"

Bahçe sahibi 62 yaşındaki Fatma Ünal da aile bireylerinin vişne toplamada yeterli olmadığını, bu yüzden işçilerle çalıştıklarını belirtti.

Vişne işçilerinin çoğunluğunun kadın olduğunu aktaran Ünal, "25 yıldan beri bahçemizde vişne topluyoruz. Ürünlerin toplanmasında kendimiz yeterli gelmiyoruz. Bu nedenle çevre köylerden işçi topluyoruz. İşçilere günlük yevmiye ödüyoruz. Bir işçi günde en fazla 70 kilo vişne toplayabiliyor. Ağaçtan vişne toplamak zor bir iş. Geçen yıl gelinim vişne topladığı sırada ağaçtan düşerek kolu kırılmıştı." diye konuştu.

Vişne toplayıcısı 67 yaşındaki Selime Karataş da ilerleyen yaşına rağmen yaklaşık 30 yıldan beri bahçelerde kiraz ve vişne topladığını ifade etti.

Vişne toplamanın zor ve emek isteyen bir iş olduğunu aktaran Karataş, "Sabah gün doğarken bahçeye gelerek vişne toplamaya başlıyoruz. Vişne toplamak kolay bir iş değil. Merdiven dayayarak ağaçlara çıkıyoruz. Her zaman düşme riskiyle karşı karşıyayız. Bir kez ağaçtan düştüm ama çok şükür önemli bir sorun yaşamadım. Vişne ve kiraz mecburen insan eliyle toplanması gereken hassas ürünler. " şeklinde konuştu.

"Günde 60-70 lira kazanıyoruz"

Simav'ın Kuşu beldesinden vişne toplamak için Pazarlar ilçesine geldiğini anlatan 44 yaşındaki Ayşen Akdoğmuş da vişnenin hassas, aşırı sıcaklarda kısa sürede dalında bozulmaya başlayan bir ürün olduğunu belirtti.

Akdoğmuş, vişnelerin bozulmadan toplanıp tüketiciye ve fabrikalara ulaştırılması gerektiğini ifade ederek, "Ben uzun yıllardır vişne toplayıcılığı yapıyorum. Vişne toplamaktan günde 60-70 lira kazanıyoruz. Zorluklara rağmen her yıl yaklaşık 2 ay çalışıp kazandığım parayla evimizin ekonomisine katkı sağlıyorum." dedi.

Anadolu Ajansı
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