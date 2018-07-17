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Çarşafla bir günde 22 teneke zeytinyağı çaldılar

Giresun'da, beş ayrı marketten hırsızlık ihbarı alan asayiş ekipleri güvenlik kamerasından yola çıkarak hızlık yaptıkları iddia edilen karı-kocayı gözaltına aldı. Zanlıların zeytinyağı tenekelerini kara çarşaf olarak tabir edilen kıyafete saklayarak çaldığı belirlendi.
17 Temmuz 2018 21:04
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Çarşafla bir günde 22 teneke zeytinyağı çaldılar

Giresun'da beş ayrı marketten hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Giresun Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Büro ekipleri marketlerin güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yapılan incelemeler sonunda çarşaf giyimli bir kadın ile yanındaki erkeğin reyonlardaki zeytinyağı tenekelerini alarak gizledikleri belirlendi. Bu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şahısların eşkallerini belirlemesinin ardından başlattığı operasyonla karı-koca oldukları belirlenen şahısları yakalayarak gözaltına alındı. Şahıslar sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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