Özel günlerin yeşeren hediyesi 'fidan'

Türkiye'de ağaçlandırma seferberliği başta olmak üzere çeşitli projelerle ülkenin ağaç varlığı artırılırken, çevre konusunda toplumdaki bilinçlenmeyle, vatandaşlar da özel günlerde hediye etmek için fidanları tercih etmeye başladı.

Samsun'un Gelemen mevkisinde, 2012 yılından bu yana Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, vatandaşların fidan taleplerini karşılamak için çalışmalar yapıyor.

Müdürlük, fidan üretimi başta olmak üzere ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışmaları yürütüyor. Müdürlük sahasında üretilen fidanların önemli kısmı, ağaçlandırma sahalarında kullanılırken, vatandaşların ve kamu kuruluşlarının talepleri de karşılanıyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yılda yaklaşık 11 milyon, Samsun'da ise 2 milyon 600 bin fidan üretiliyor.

Ulukan: Talep giderek artıyor

Samsun Orman Fidanlık Müdürü Ahmet Ulukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki üç fidanlıkta, yaklaşık 80 çeşit fidan üretildiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen Gönül Elçileri Projesi ile ağaçlandırma seferberliği ve çevre politikaları sayesinde, Türkiye'de önemli ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını anlatan Ulukan, bu çalışmalara vatandaşların da destek verdiğini belirtti.

Ulukan, son yıllarda vatandaşın fidan talebinin arttığına işaret ederek, geçen yıl, özel günler için 1500'den fazla fidan talebine cevap verdiklerini, bu yıl ise bu talebin iki katına çıkacağını tahmin ettiklerini aktardı.

Bu yönde toplumdaki bilincin arttığına işaret eden Ulukan, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın ağaçlandırma seferberliği kapsamında, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının fidan taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Kendi fidanlığımızda yoksa genel müdürlüğümüz diğer fidanlıklarımızdan talepleri karşılıyor ayrıca vatandaşlarımızın düğün, sünnet ve nikah törenlerinde bizden taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. İnsanların gerek düğünlerde gerekse törenlerde aldıkları fidanları dikmeleri halinde herkesin bir fidanı oluyor."

Ulukan, fidanla, kalıcı bir hediye verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanlar özel günlerde birbirlerine hediye olarak basit süs eşyaları veriyor, bunlar zamanla kaybolup gidiyordu ama fidan vererek hediyelerinin ömür boyu yaşamasını sağlıyorlar. Bu sayede ülkesine bir fidan daha dikerek daha yeşil bir Türkiye'ye katkıda bulunmuş oluyorlar. İnsanlar düğünlerde, nikahlarda dağıtılmış fidanları bahçelerine diktiklerinde, 'bu fidan benim arkadaşımın düğününde verilmişti' diyebiliyor. Çocukları doğduğunda, fidanları çocuklarıyla büyüyor. Maddi varlıklar kaybolabilir ama fidan toprakla buluşturulmuşsa ömür boyu o gün hatırlanır. Bitkinin değerini ne parayla ne de başka bir maddi varlıkla ölçebiliriz. Oksijen ihtiyacını ağaçlar sağlıyor, kirli havayı ağaçlar temizliyor, su rejimini ağaçlar düzenliyor. Bütün bunları bir meta ile ölçemezsiniz."