1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özel günlerin yeşeren hediyesi 'fidan'

Ağaçlandırma seferberliği ve çeşitli projelerle çevre bilinci her geçen gün artarken, fidanlar, özel günlerin tercih edilen hediyeleri arasında yer almaya başladı.
17 Temmuz 2018 21:24
Yazdır
Özel günlerin yeşeren hediyesi 'fidan'

Türkiye'de ağaçlandırma seferberliği başta olmak üzere çeşitli projelerle ülkenin ağaç varlığı artırılırken, çevre konusunda toplumdaki bilinçlenmeyle, vatandaşlar da özel günlerde hediye etmek için fidanları tercih etmeye başladı.

Samsun'un Gelemen mevkisinde, 2012 yılından bu yana Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, vatandaşların fidan taleplerini karşılamak için çalışmalar yapıyor.

Müdürlük, fidan üretimi başta olmak üzere ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışmaları yürütüyor. Müdürlük sahasında üretilen fidanların önemli kısmı, ağaçlandırma sahalarında kullanılırken, vatandaşların ve kamu kuruluşlarının talepleri de karşılanıyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yılda yaklaşık 11 milyon, Samsun'da ise 2 milyon 600 bin fidan üretiliyor.

Ulukan: Talep giderek artıyor

Samsun Orman Fidanlık Müdürü Ahmet Ulukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki üç fidanlıkta, yaklaşık 80 çeşit fidan üretildiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen Gönül Elçileri Projesi ile ağaçlandırma seferberliği ve çevre politikaları sayesinde, Türkiye'de önemli ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını anlatan Ulukan, bu çalışmalara vatandaşların da destek verdiğini belirtti.

Ulukan, son yıllarda vatandaşın fidan talebinin arttığına işaret ederek, geçen yıl, özel günler için 1500'den fazla fidan talebine cevap verdiklerini, bu yıl ise bu talebin iki katına çıkacağını tahmin ettiklerini aktardı.

Bu yönde toplumdaki bilincin arttığına işaret eden Ulukan, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın ağaçlandırma seferberliği kapsamında, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının fidan taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Kendi fidanlığımızda yoksa genel müdürlüğümüz diğer fidanlıklarımızdan talepleri karşılıyor ayrıca vatandaşlarımızın düğün, sünnet ve nikah törenlerinde bizden taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. İnsanların gerek düğünlerde gerekse törenlerde aldıkları fidanları dikmeleri halinde herkesin bir fidanı oluyor."

Ulukan, fidanla, kalıcı bir hediye verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanlar özel günlerde birbirlerine hediye olarak basit süs eşyaları veriyor, bunlar zamanla kaybolup gidiyordu ama fidan vererek hediyelerinin ömür boyu yaşamasını sağlıyorlar. Bu sayede ülkesine bir fidan daha dikerek daha yeşil bir Türkiye'ye katkıda bulunmuş oluyorlar. İnsanlar düğünlerde, nikahlarda dağıtılmış fidanları bahçelerine diktiklerinde, 'bu fidan benim arkadaşımın düğününde verilmişti' diyebiliyor. Çocukları doğduğunda, fidanları çocuklarıyla büyüyor. Maddi varlıklar kaybolabilir ama fidan toprakla buluşturulmuşsa ömür boyu o gün hatırlanır. Bitkinin değerini ne parayla ne de başka bir maddi varlıkla ölçebiliriz. Oksijen ihtiyacını ağaçlar sağlıyor, kirli havayı ağaçlar temizliyor, su rejimini ağaçlar düzenliyor. Bütün bunları bir meta ile ölçemezsiniz."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 182 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Nazlı ile gelen mutluluğu büyütmek istiyorlar
17 Temmuz 2018 21:44		 Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne ziyaretçi akını
17 Temmuz 2018 21:40
Avrupa'da yenildi, pes etmedi dünya şampiyonu oldu
17 Temmuz 2018 21:37		 Arıcıların zorlu 'bal' yolculuğu
17 Temmuz 2018 21:34
Gökyüzünün hayat kurtaran kadın pilotu
17 Temmuz 2018 21:30		 Engelli milli sporcu babasının böbreğiyle yaşama tutundu
17 Temmuz 2018 21:27
Şehit kardeşinin anılarını özel odada koruyor
17 Temmuz 2018 21:20		 Tokat'ta kaybolan kız çocuğunu arama çalışmalarına ara verildi
17 Temmuz 2018 21:10
Vişne toplayan kadınların zorlu mesaisi
17 Temmuz 2018 20:57		 Halfeti'nin kaderi görevlendirmeyle değişti
17 Temmuz 2018 20:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli, Torba yasaya ekleniyor... 25 gün askerlik yapılacak
OHAL Komisyonu kararıyla göreve geri dönüşte iki yeni düzenleme
TRT'de büyük değişim başladı
Belediye Müfettişleri neden düşük ücret alıyor?
Sözleşmeli öğretmenlerin okulları tanıması için 4 gün yeterli mi?
OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!
Milli Eğitim'de ilk Bakan yardımcısı belli oldu iddiası
2 yıl süren OHAL'in bilançosu
1 yıl içinde kapatılması öngörülen DPB'ye 3 yılılk görevler
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
biz ligde öndeyken play-off sistemini getirdiler 3
Tesmük 1
Aref Ghafouri 1
fıstık ezmesi 1
söylesen söz söylemesen dert olur 1
Omnia fui,nihil expedit 1
Fransa 3
kılıçların çekilmesi 1
ilçedeki tüm oyun parklarına kamera döşenmesi 2
daltonlar 1
SON İLANLAR
Sarıoğlan Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Ayvalık Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Avukat Alım İlanı
Aydın Karacasu Mes. Tek. Ana. Lis 1 İşçi Alım İlanı
Aydın İş Kurumu Müdürlüğü 4 İşçi Alacak
Didim Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı 35 İşçi Alacak
Aydın Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam