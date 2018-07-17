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Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne ziyaretçi akını

Sinop'un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinden akan, irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
17 Temmuz 2018 21:40
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Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne ziyaretçi akını

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri, bölgenin en fazla ziyaret edilen tabiat parkları arasında yer alıyor.

Yıllık ortalama 200 bini aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tabiat parkı, bünyesinde bir kilometrelik iki farklı yürüyüş parkurunu bulunduruyor. Parkurlardan biri Doğa ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğünce yapılırken, diğer parkur şelalelin doğal yapısından oluşuyor.

Alabalık, kestane kargası, baykuş, ördek türleri, sincap, sansar, gelincik, tavşan ve karaca gibi yaban hayvanlarını barındıran tabiat parkının şelale bölgesinde, doğa yürüyüşü ve tırmanma gibi sosyal aktiviteler de gerçekleştiriliyor.

Şelale koyu üzerinde bulunan ve tarihi geçmişleri 100 yıla dayanan iki su değirmeni de günümüzde dinlenme mekanı olarak ziyaretçilerine hizmet vermeye devam ediyor.

"Uluslararası bazda tanınır oldu"

KMP 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin 2011 yılına kadar mesire yeri olarak kullanıldığını söyledi.

2011 yılında tabiat parkı ilan edilen alanda iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinden akan irili ufaklı 28 şelalenin bulunduğunu ifade eden Başyiğit, bu özelliği sayesinde tabiat parkının uluslararası bazda tanınır hale geldiğine işaret etti.

Ziyaretçilerin 28 basamak halinde sıralanmış şelaleleri görebilmek için tabiat parkına adeta akın ettiklerini anlatan Hasan Başyiğit, şöyle konuştu:

"Bu şelaleler hem vadi boyunu kullanmak isteyenler hem de bölge müdürlüğümüzce yapılan ahşap parkuru kullananlar tarafından da rahatça görülebiliyor. Dolayısıyla bu özelliği nedeniyle yılda 200 bin kişi tabiat parkımızı görmeye geliyor. Çünkü insanlara doğa yürüyüşü, piknik, tırmanış gibi bir çok aktiviteyi aynı anda sunabiliyor. Bakanlığımız da her yıl giderek artan ziyaretçi sayısını göz önüne alarak, burayla ilgili yeni çalışmalar yaptı. Örneğin 450 dekar olan alanı 750 dekara çıkarttık. Yine bir gelişim planı üzerinde çalışma yapıyoruz. Bu plan tamamlandığında tabiat parkı içerisinde çok daha fazla aktiviteler yapılacak."

Başyiğit, alan içerisinde yeni tesislerin de yapılacağını belirterek, "Mescit, tuvalet, kır kahvesi, çocuk oyun parkları gibi tesisler var ama yetersiz kalıyor. Plan onaylandığında yeni bir kır lokantası yapılacak. Yaban hayatı rehabilitasyon merkezi ve kamp yapılabilmesi için uygun alanlar oluşturulacak. Bunların yapılması halinde ziyaretçi sayımız çok daha fazla artacak diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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