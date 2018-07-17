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Nazlı ile gelen mutluluğu büyütmek istiyorlar

İzmir'de yaşayan Ümran Dırmık, çocukluk hayalini koruyucu ailesi olduğu Nazlı ile gerçekleştirdi. Dırmık çifti, bir çocuğa daha koruyucu aile olarak mutluluklarını büyütmek istiyor.
17 Temmuz 2018 21:44
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Nazlı ile gelen mutluluğu büyütmek istiyorlar

Henüz küçük yaşlardayken aile sıcaklığına ihtiyaç duyan bir çocuğa sevgiyle bakmaya karar veren Ümran Dırmık, evlenmeden önce bu hayalini eşine anlattı.

Eşinin desteğiyle koruyucu aile olmak için başvuran Dırmık, biyolojik çocuklarının yanı sıra 3 yıldır koruyucu aile oldukları Nazlı Dırmık'a sevgiyle bakıyor.

Dırmık çifti, 9 yaşındaki Nazlı'nın eve getirdiği mutluluğu daha da büyütmek amacıyla bir çocuğa daha koruyucu aile olmak için başvurdu.

Ev hanımı olan 46 yaşındaki Ümran Dırmık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sevgiye ihtiyacı olan bir çocuğa ablalık yapma hissinin küçük yaşlarda başladığını belirterek, o zaman gerçekleştiremediği bu arzusunu evlendikten sonra gerçeğe dönüştürmeye karar verdiğini söyledi.

Eşiyle tanıştığında ona bu hayalini anlattığı zaman onun da kendisine destek verdiğini anlatan Dırmık, daha evlenmeden biyolojik çocuklarının yanı sıra ikinci bir çocuğu aileye dahil etme kararını verdiklerini ifade etti.

Dırmık, 15 yıl önce kızları Ece'nin dünyaya geldiğini belirterek, bir yıl sonra da koruyucu ailelik için başvurduklarını kaydetti.

Çocukları çok küçük olduğu için bir süre beklemelerinin istendiğini aktaran Dırmık, "Daha sonra araya aile büyüklerinin hastalığı girince epey ara verdik. Bir gün televizyonda görünce bu konu tekrar gündemimize oturdu. Kuruma tekrar müracaat ettik. Gerekli evrakları teslim ettik. Sonrasında 1 yıl kadar bekledik. Uygun çocuk bizimle görüştürüldü. O bizi, biz onu sevdik. Kaynaştık böylece hikayemiz başlamış oldu." ifadelerini kullandı.

Ümran Dırmık, ilk görüştüklerinde Nazlı'nın çok çekingen olduğunu belirtti.

Nazlı'nın önce yanlarına gelmek istemediğini söyleyen Dırmık, şöyle konuştu:

"Ona götürdüğümüz hediyelere baktı. Çantamdaki balonu gördü. Onu şişirmeye başladı. Aramızdaki buzları eriten o balondu. Diğer hediyeler o kadar dikkatini çekmemişti. Alışma sürecinin tabii ki zorlukları var. Sonuçta bir hayata dokunuyorsunuz. Bizim biyolojik kızımız çok sessiz ve sakin. Bu kızımız daha hareketli. Zorlukları sevgiyle aştık. Şu an mutluyuz. 'Bir çocuğumuz daha olsun' diye tekrar başvurduk. İlk günden gelip sarılması, 'Anne' demesi, sabah kalkıp 'Günaydın' deyip tekrar sarılması çok farklı bir duyguydu. Birlikte ağladığımız, güldüğümüz çok günler oldu."

Geçen yıl Nazlı Dırmık'ın fiziksel gelişim rahatsızlığı olduğunu öğrendiklerini kaydeden anne Dırmık, tedavisini devletin de desteğiyle sürdürdüklerini, arkadaşlarına göre boyu daha kısa olan Nazlı'nın bu rahatsızlığını birlikte aşacaklarını söyledi.

"Kızımızdan üstün tuttuğumuz zamanlar oluyor"

Baba 45 yaşındaki Ali Dırmık da eşi sayesinde koruyucu aileliği tanıdığı belirterek, duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İşten döndüğünde kızlarının kendisini kapıda karşıladığını aktaran baba Dırmık, "İkisi de benimle çok ilgililer. Annelerinin yetişemediği noktada onlar yetişiyor. Ece'ye gösterdiğimiz ilginin zaman zaman fazlasını bile gösteriyoruz. Sonuçta bir yerde emanet. Kendi kızımızdan biraz daha üstün tuttuğumuz zamanlar oluyor." ifadelerini kullandı.

Bir çocuğa daha koruyucu aile olmak istediklerini kaydeden Dırmık, daha kalabalık bir aile ile daha mutlu olacaklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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