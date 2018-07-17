1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Traktör kullanan çocuk yürekleri ağza getirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde bir çocuğun traktör kullanması yürekleri ağza getirirken, yanındaki büyüklerin ise çocuğu yönlendirmesi 'bu kadar da olmaz' dedirtti.
17 Temmuz 2018 21:50
Yazdır
Traktör kullanan çocuk yürekleri ağza getirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde küçük yaşta bir çocuğun römork takılı ve inşaat malzemesi yüklü traktörü kullanması ve büyüklerin ise normal bir durummuş gibi onu yönlendirmesi görenleri şaşırttı. Bir vatandaş ise bu durumu cep telefonu ile an be an kaydetti. Çocuğun traktördeki inşaat malzemelerini indirmek için uzun uğraşlar vermesi, inşaat alanındaki inşaat çalışanlarının ve çevredekilerin çocuğu yönlendirmesi görenleri hayrete düşürdü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 672 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir anda bastırdı, caddeler 5 dakikada göle döndü
17 Temmuz 2018 19:05		 Batman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
16 Temmuz 2018 22:22
İntihar edecek diye herkes hareket geçti!
16 Temmuz 2018 22:14		 Yan yatan beton mikseri elektrik direğini yıktı
16 Temmuz 2018 20:37
Ateşlerken patlayan maytaplar parmaklarından etti
15 Temmuz 2018 22:11		 Kazayı seyreden sürücü su kanalına yuvarlandı
15 Temmuz 2018 19:22
Rize'de aşırı yağış sele neden oldu
15 Temmuz 2018 19:01		 Erzincan'da hastane inşaatında çökme: 8 yaralı
15 Temmuz 2018 17:21
Akıllı köpekten üst geçit dersi
14 Temmuz 2018 22:54		 Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
14 Temmuz 2018 19:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli, Torba yasaya ekleniyor... 25 gün askerlik yapılacak
OHAL Komisyonu kararıyla göreve geri dönüşte iki yeni düzenleme
TRT'de büyük değişim başladı
OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!
Belediye Müfettişleri neden düşük ücret alıyor?
Sözleşmeli öğretmenlerin okulları tanıması için 4 gün yeterli mi?
Milli Eğitim'de ilk Bakan yardımcısı belli oldu iddiası
2 yıl süren OHAL'in bilançosu
Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden kişiye özel kadro ilanı
1 yıl içinde kapatılması öngörülen DPB'ye 3 yılılk görevler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şükretmek 4
lüleburgaz 3
Başkanlık sistemi kan dökülmeden gelmez 1
eski arabasını gören kişinin duygulanması 5
büşra 1
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 1
supporters 4
Yaz aylarında sık terlemek 2
kolinda grabar kitarovic 3
passolig 1
SON İLANLAR
Sarıoğlan Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Ayvalık Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Avukat Alım İlanı
Aydın Karacasu Mes. Tek. Ana. Lis 1 İşçi Alım İlanı
Aydın İş Kurumu Müdürlüğü 4 İşçi Alacak
Didim Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı 35 İşçi Alacak
Aydın Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam