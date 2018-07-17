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12 saatlik yağış nedeniyle çobanlar yaylada mahsur kaldı
Erzincan'da yaylada koyun otlatan çobanlar etkili olan fırtına, sağanak yağış ve dolu nedeniyle mahsur kaldı.
Erzincan'da etkili olan yağış, dolu ve fırtına küçükbaş hayvan üreticilerini zor durumda bıraktı. Karataş yaylasında 12 saat süren yağışın ardından yaylada koyun otlatan çobanlar evlerine gidemedi. Mahsur kalan çobanlar 3 saatin ardından suların çekilmesi ile evlerine gidebildi.
Yağmur nedeniyle yaylacıların çadırlarını su altında kaldı, çadırın içerisindeki birçok yaşam malzemesi sele kapıldı. Yaylada mahsur kalan çoban Furkan Çam, bu anları cep telefonu ile kaydetti.
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