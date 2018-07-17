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Ürdünlü milletvekilinden başbakana; Türkiye'den ilham al

Ürdünlü milletvekili Kemal ez-Zagul, Başbakan Ömer er-Rezzaz'a Türkiye'nin hükümet kurma tecrübelerinden ilham alma çağrısı yaptı.
17 Temmuz 2018 21:57
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Ürdünlü milletvekilinden başbakana; Türkiye'den ilham al

Rezzaz hükümetinin bakanlık programını görüşmek üzere düzenlenen parlamento oturumlarında konuşan milletvekilleri, bakanlık sayısının fazla olduğu eleştirisinde bulundu.

Milletvekili Muhammed el-Ayasara, "29 bakanlıktan oluşan bir hükümet kuruldu, Türkiye ise 16 bakanlıkla 90 milyonun işlerini yürüten bir hükümet kurdu. Mesele sayı değil sayın Başbakan." ifadelerini kullandı.

Diğer bir Milletvekili Kemal ez-Zagul ise, "Başbakanın hemen Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başarısından dolayı tebrik edip, sadece 16 bakanlıktan oluşan bir hükümet kurmasından ilham almasını umuyordum." diye konuştu.

Zagul, Ürdün hükümetinin Dünya Bankası'yla yaşadığı sıkıntılara dikkati çekerek, Başbakan Rezzaz'ın Türkiye'nin uluslararası finans kurumlarına nasıl borç verebilir bir düzeye geldiğini öğrenmeye çalışmasını beklediğini belirtti.

Ürdün'de eski Başbakan Hani el-Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi üzerine istifa etmiş, Kral Abdullah da Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Rezzaz ve kabine üyeleri, 14 Haziran'da yemin ederek göreve başlamıştı.

Anadolu Ajansı
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