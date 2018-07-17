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Adana'nın su altındaki tarihi gün yüzüne çıkarılacak

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve iki antik limana sahip Adana'da, su altında bulunan kültürel mirasın tespiti amacıyla su altı arkeologların görev yaptığı tam donanımlı gemiyle envanterleme çalışmaları başlatıldı
17 Temmuz 2018 22:07
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Adana'nın su altındaki tarihi gün yüzüne çıkarılacak

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adana'da, sahil ilçeleri Yumurtalık ve Karataş'ta denizin altında bulunan kültürel miras değerlerinin nitelik ve tespiti, koordinatlarının alınması ve ülkenin milli envanter kaydına geçirilmesi amacıyla su altı envanterleme çalışmaları başlatıldı.

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu (ICOMOS ICH) Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün koordinesinde Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu başkanlığında kentte ilk defa sistematik su altı tespit çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Yurt içi ve yurt dışından su altı arkeologları ile öğrencilerin yer aldığı 18 kişilik bilimsel bir ekibin, Akdeniz Üniversitesine ait tam donanımlı "Arkeo" adlı gemiyle 10 gün boyunca tespit çalışmaları yapacağını aktaran Öniz, gerçekleştirilecek dalışlarla Karataş ilçesindeki Magarsus ve Yumurtalık'ta bulunan Aigeai antik kentlerine ilişkin su altında bulunan kalıntılara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Öniz, çalışmaların amacının, denizin altındaki kültürel miras değerlerinin nitelik ve tespiti, bunların koordinatlarının alınmasıyla ülkenin milli envanter kaydına geçirilmesi olduğunu kaydetti.

"Öncelikle tespit çalışması yapacağız"

Envanter çalışması kapsamında, antik limanların ilk yapıldıkları dönemlerde nasıl kullanıldığı, mimari yapıları ile fonksiyonlarının da araştırılacağını vurgulayan Öniz, şöyle devam etti:

"Bu limanlara gelen gemilerin batıkları, buradaki denizcilerin kullanım eşyaları ve bu limanların hangi dönemlerde kullanıldığını da inceleyeceğiz. Gemimiz burada yaklaşık 10 gün kalacak bu sene ilk çalışmalar gerçekleştirilecek. Önümüzdeki sene Adana Valiliğimizin de destekleriyle çok daha uzun bir süre bu kıyıların envanter çalışmasını yapıp bitirmiş olacağız. Öncelikle tespit çalışması yapacağız. Yani denizin altında nelere sahibiz, neleri korumamız gerekiyor, hangi bölgeler dalış turizmine açılabilir bunların incelenmesi gerçekleştirilecek. Bu arada kayda değer arkeolojik batıklar varsa ki mutlaka olacaktır, bunları da Adana Müzesi ile değerlendirip kazılarını da önümüzdeki yıllarda muhtemelen başlatacağız."

Öniz, başlattıkları çalışmaların uzun yıllar sürecek sistematik bir sürecin ilk basamağı olduğunu anlatarak, çalışmalar sırasında çeşitli üniversitelerden öğrencilerin de su altı arkeolojisi alanında eğitim görüp, deneyim kazanacağını sözlerine ekledi.

Adana Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari de 160 kilometrelik sahil bandına sahip kentte, su altı çalışmalarının başlatılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Adana'nın sadece kültürel mirasının korunması anlamında değil, aynı zamanda deniz kum güneşle beraber tarihinin de turizme açılması anlamında başlatılan çalışmanın büyük önem arz ettiğini belirten Tari, antik liman kenti olan Karataş ve Yurutmalık'ın çok zengin bir kültürel mirasa sahip olduğu ve bu nedenle envanter çalışmasından çok güzel sonuçlar alınacağına inandığını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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