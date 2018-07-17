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Ankara-Konya yolunda zincirleme kaza
Ankara-Konya yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Konya yolunda akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan bir kamyon refüje çıktı. Araçta sıkışanlara olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kurtarmaya çalışırken, kazada yaralananlara ambulans ekipleri müdahale etti. Emniyet ekipleri Konya yolu istikametini tek şerit halinde kapatarak güvenlik önlemleri aldı.
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