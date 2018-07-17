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Ankara-Konya yolunda zincirleme kaza

Ankara-Konya yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi.
17 Temmuz 2018 22:17
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Ankara-Konya yolunda zincirleme kaza

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Konya yolunda akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan bir kamyon refüje çıktı. Araçta sıkışanlara olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kurtarmaya çalışırken, kazada yaralananlara ambulans ekipleri müdahale etti. Emniyet ekipleri Konya yolu istikametini tek şerit halinde kapatarak güvenlik önlemleri aldı.
İhlas Haber Ajansı
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