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Annesini öldürüp çıplak halde sokağa çıktı

Eyüpsultan'da annesini öldürdükten sonra çıplak halde dışarı çıkan kişi, uyarılara rağmen elindeki bıçağı bırakmayınca, polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
17 Temmuz 2018 22:20
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Annesini öldürüp çıplak halde sokağa çıktı

Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan Meydanı'na doğru elinde bıçakla çıplak halde bir şahsın ilerlediği ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye hareket etti.

Polisler, elindeki bıçağı bırakması için şahsı iknaya çalıştı. Bu sırada saldırıda bulunan şahıs, bir polis memurunu yaraladı.

Daha sonra meydana doğru ilerleyen ve teslim olmayan şahıs, polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İsminin M.B.U. (37) olduğu öğrenilen şahsın, annesi Türkan U'yu (56) evinde bıçaklayarak öldürdükten sonra çıplak halde dışarı çıktığı belirlendi.

Şüpheli M.B.U, kaldırıldığı hastanede polis gözetiminde tedavi altına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve Ümraniye'de yaşayan şüphelinin, eşi ve çocuğuyla annesinin Eyüpsultan'daki evine geldiği öğrenildi.

Burada M.B.U'nun normal davranmadığını düşünen eşinin, 4 yaşındaki kızını da alıp kendisini odaya kilitlediği, bu sırada dışarıdan "Yapma oğlum" şeklinde sesler duyduğu belirtildi. Daha sonra çıkan kadının, Türkan U'yu kanlar içinde gördüğü ve çocuğuyla taksiye binerek buradan uzaklaştığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı
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